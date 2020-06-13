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美股狂欢之后遭遇“黑色周四” 忧疫情二次冲击美股暴跌

孙杰

2020年06月13日08:28  来源：北京日报
 
原标题：忧疫情二次冲击美股暴跌

　　本报讯（记者 孙杰）美股狂欢之后遭遇“黑色星期四”。美国东部时间6月11日，美股出现全线回调，三大股指暴跌均超5%，道指和标普指数均创下近3个月以来的最大单日跌幅。

　　截至收盘，道指跌1861.82点，跌6.90%，报25128.17点；纳指跌527.62点，跌5.27%，报9492.73点；标普500指数跌188.04点，跌5.89%，报3002.10点。

　　美股各大科技股集体收跌，苹果公司跌4.80%、亚马逊跌3.38%、奈飞公司跌2.05%、谷歌母公司ALPHABET跌4.29%、Facebook跌5.20%、微软公司跌5.37%。金融股跌幅更甚，摩根大通跌8.38%、高盛集团跌9.10%、花旗集团跌13.37%、美国银行跌10.04%。受原油价格大幅下跌影响，能源股也是领跌大盘，埃克森美孚跌8.85%、雪佛龙跌8.4%、康菲石油跌8.17%。

　　中概股难以幸免，其中阿里巴巴跌3.77%、京东跌5.70%、百度跌4.26%。事实上，此次大跌全球几乎形成共振。欧股方面，主要股指全线遭遇重挫，德国DAX指数下跌4.47%、法国CAC40指数下跌4.71%、英国富时100指数下跌3.99%。

　　此次股指急转直下，源于市场对第二波疫情可能卷土重来的担忧。美国财政部长姆努钦6月11日表示，“即便新冠感染病例再次激增，美国也不应当再度令经济停摆。”

(责编：李栋、值班)
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