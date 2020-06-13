线上线下互动引流 儿童欢乐购物节单日销售近180万元

五一前后，由于辽宁疫情态势向好，各行各业忙于复工复产，客流逐渐回归。5月中旬，吉林舒兰疫情波及辽宁，日渐向好的客流再次受到冲击。在这种情况下，一年一度的“六一”国际儿童节如期而至，中兴商业举办“萌宝辣妈·乐翻天——第19届中兴儿童欢乐购物节”活动。虽然疫情当前、客流锐减，中兴商业发挥线上线下互动引流功能，购物节仍取得可喜成绩，尤其是“六一”当日，儿童世界卖区人头攒动，热销氛围浓厚，取得了单日销售近180万元的好成绩，实属难能可贵。

此次儿童购物节活动内容丰富，促销力度空前。活动期间儿童世界卖区全场6.1折起，知名品牌天天惊喜，“六一”当天儿童会员线下购物26.1倍积分。同时，中兴商业对2019年度消费排名前61名的VIP顾客，每个孩子提供一套专属于符合孩子年龄段、性别等特点的图书礼包，为孩子们派发冰激凌、儿童来店礼等等。

重点品牌活动落实到位，其它品牌自然也会积极配合支持营销活动。活动前，中兴商业对儿童重点领军品牌、强效品牌、国内外知名强势品牌责成儿童世界卖区经理亲自洽谈，实现促销活动力度的最大化。制定销售计划落实到具体品牌，调动供货商与员工的销售积极性，调运大量畅销品种和垄断品种作为中兴特供品，确保购物节期间商品供应充足。电话一对一邀约品牌会员，让忠诚顾客全面了解活动的相关信息，真正实现精准营销、点对点服务。利用自媒体、抖音、朋友圈等大量转发促销活动信息，加大活动宣传，扩大活动影响。工会推出儿童世界美拍摄影、小视频比赛，并配合本次购物节号召员工在朋友圈广泛转发，为儿童购物节活动加油助威，增加活动影响力。

此外，本届儿童欢乐购物节，中兴商业举办了以“心暖花开”为主题的爱心公益活动，也是历年来最特殊的一次公益活动。儿童节前夕，中兴商业组织爱心服务队前往沈阳市儿童福利院为孩子们带去了急需的价值10000多元的儿童纸尿裤，还携手“沈阳为爱毅行”志愿者团体为3名患自闭症孩子亲自送去了阿迪达斯童装、童鞋，通过邮寄为另外12名“星星的孩子”送去了价值10000多元的同等礼物。

(责编：乔雪峰、毕磊)