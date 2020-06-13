京哈线（北京至山海关）牵引供电设备大修进入平推验收阶段

人民网北京6月13日电 (记者乔雪峰) 记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称：北京铁路局）获悉，截至6月12日，历时近190天、累计上线参与作业达89万人次的京哈线（北京至山海关）供电及电力设备大修主体施工圆满收官，全面进入平推验收阶段，为即将到来的暑期旅客运输奠定坚实基础。

据介绍，北京铁路局所负责的京哈线共设置北京、唐山北、狼窝铺、滦县、北戴河、秦皇岛等33个车站，是连接我国南部、西北、华北地区至东北的重要客、货运输通道，是进出关通道的主动脉，是沟通关内外的咽喉，在全国铁路路网布局中具有重要地位。

近年来，随着铁路运输的快速发展，京哈线车流密度增加、大功率和谐电力机车及动车组大量开行，对牵引供电、电力设备供电能力及供电安全性、可靠性提出了更高的要求，原有牵引供电及电力设备已经无法满足新时代铁路运输需求。

北京铁路局施工办相关负责人表示，为提高京哈线牵引供电设备质量，北京铁路局自2019年11月16日至2020年6月12日，针对管内京哈线（北京至山海关）共312.5km线路设备，先后架设硬横梁855组、更换承力索637锚段、更换接触线409锚段、改造变电所（亭）等38座，电力高压电缆敷设、配电所改造全部完成。同时，组织电务、工务等系统完成狼窝铺站计算机联锁改造、大机捣固线路283.88公里、大机捣固道岔247组、大机打磨线路372.5公里、大机打磨道岔226组；对双桥站西咽喉进行改造，更换掉京哈线最后一个侧向通过道岔，有效提高旅客乘车舒适度；对三平站站场平面进行改造，优化物流基地取送车条件。目前设备大修主体施工已经完成，计划在6月20日前全面完成接触网克缺整治，平推验收工作。

京哈线供电大修施工，由北京铁路局所属天津工程项目管理部负责项目管理，北京供电段、唐山供电段全方位配合，中铁电气化局具体实施，同时，举全局之力组织天津、石家庄、衡水供电段及工电大修段干部职工共同参与，制定了施工作业指导书、施工作业流程图、施工作业方案示意图及施工安全关键卡控表，编制了日历计划和轨道车转线作业图表，完善了施工保障方案和疫情防控方案，坚决确保施工进度和疫情防控两手抓、两手硬。

北京供电段现场监护负责人王峰告诉记者：“铁路京哈线供电设备大修工程第一阶段施工已顺利结束。下一阶段，我们将严格按照施工要求和标准，对施工质量进行平推验收，坚决确保不间断供电，保障旅客出行需求。”

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