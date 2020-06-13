原标题：工商银行重庆市分行：万亿资金为“六稳”“六保”注入强劲动力

人民网重庆6月12日电 近日，中国工商银行重庆市分行（以下简称“工行重庆市分行”）发布消息，截至2020年5月末，该行存贷款总量突破万亿大关，达到10042亿元，近几年年均增长1000亿元。

做实客户服务 发挥综合金融服务优势

截至今年5月末，工行重庆市分行个人客户超过2000万户，占全重庆市常住人口的65%。同时，该行持续完善对公客户立体服务机制，近年来，公司有效客户增长70%至近16万户。

据了解，工行重庆市分行发挥综合金融服务优势，积极引入全国乃至境外大量资金，规模达到3600亿元。全方位提升对实体经济的服务能力，近几年累计投放融资1.31万亿元，其中，贷款投放近6300亿元，贷款余额新增2100亿元至5400亿元左右；累计实现地方债投资近770亿元。

此外，工行重庆市分行主动借助集团的国际化优势，联动工行境外机构，发挥市内近250个外汇业务网点的作用，为企业和个人提供综合化跨境金融服务。近几年累计办理跨境结算近1000亿美元、跨境人民币结算逾800亿元、结售汇逾500亿美元，协助重庆企业完成多笔海外发债和跨境直贷，项目金额逾100亿元，成功承销重庆地区首笔熊猫债，并成功办理首笔铁路提单项下信用证业务。

深化改革创新 升级小微普惠金融产品

为升级小微普惠金融产品，工行重庆市分行深度参与重庆“3+X”票据贴现体系建设，自小微票据分中心成立以来，累计为小微企业办理票据贴现911亿元。创新推出“结算信用贷”“税e贷”“科信贷”等系列普惠金融产品，累计投放融资近30亿元。

依托工银融e联平台做优线上、做活线下，工行重庆市分行创新构建“7*24小时服务、3-5分钟内响应”的对公客户服务平台。创新组建“核心+卫星”群落化网点，打造20人以上旗舰网点；创新在全市打造30多家“展示中心、管家中心、学习中心、交友小站、休憩小站”网点。

此外，该行先后对8家机构进行优化整合，在业务流程方面，大力实施个人贷款业务营销与处理相分离的标准化流程再造，工作效率得到极大提升。

支持复工复产 打好“六稳”“六保”组合拳

在疫情影响下，如何高效有序助力复工复产和做好金融服务？工行重庆市分行用实际行动给出了答案。

在总行领导下，工行重庆市分行及辖属机构与多个区县达成专项战略合作协议，与四川分行建立了常态化联席工作机制。同时，行领导多次带队到川渝邻近地区调研，实地了解金融服务需求，加强金融服务。

今年初，工行重庆市分行率先与重庆市发展改革委签署《专项合作协议》，为全市疫情防控、重大项目、新基建等领域提供不低于1000亿元的专项融资支持；与重庆两江新区签署战略合作协议，主动参与“金融暖企”云金融服务；及时出台支持疫情防控“十心”服务举措和支持企业复工复产12条专项政策，搭建信贷支持工作小组和“1+5”工作专班，创新信贷机制流程；投放贷款1100多亿元，重点支持渝涪铁路、渝广梁忠高速公路、长合高速公路、潼荣高速公路等重点项目建设。

同时，工行重庆市分行在全市率先开展“民企贴心人”主题活动，启动民营企业首次贷款“扩面增量”行动，近年来已累计向民营企业投放贷款近2400亿元。

普惠金融方面，工行重庆市分行结合“工银普惠行”“春润行动”等活动，近年来已为近3.5万户小微企业投放贷款近2400亿元；深耕定点扶贫“责任田”，积极推动融资扶贫、产业扶贫，并创新电商扶贫模式，今年前四个月融e购电商扶贫交易额达544万元。

此外，工行重庆市分行依托集团国际化优势，为企业提供综合化跨境金融服务，近年来累计投放外币贷款约150亿美元，投放制造业贷款近1900亿元。（胡虹、张睿）

(责编：毕磊、乔雪峰)