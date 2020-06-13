“线上”菜篮子发挥供应链优势 保障农产品供应

当前，正值美菜“6?6感恩季”活动期间。据了解，美菜已调集多倍于日常所需的的生鲜肉食供应上游直采厂商保障北京线上菜篮子供应。
美菜相关负责人表示，将发挥自身优势，做到供应链环节人车随时在岗，随时为生活必需食材应急运输提供保障，保证对北京市场生鲜食材的持续稳定输出。目前，来自京津冀鲁豫美菜基地的生鲜食材能稳定满足个人、机构、餐饮商户需求。
作为食材供应链服务商，美菜拥有5000多个直采基地，以蔬菜为例，北京市场的 蔬菜直采产区有5个，包括河北产区，东北产区，山东产区，内蒙产区，北京周边。蔬菜基地数大约过百个，主要是括山东的寿光，聊城，青岛，临沂；河北的固安，唐山，邯郸，秦皇岛，保定；东北的遵化，凌源；内蒙的赤峰；北京周边的天津，香河，大兴等。
上述负责人还介绍，美菜对生鲜食材实行全程无接触配送，进一步提升供应链全环节安全性。从入库安检到仓库分拣、出仓配送，美菜每天为所有一线员工多次测量体温，强化保障员工健康及食品安全。所有生产车间每天同样多次严格消毒、全员佩戴口罩，杜绝成为病毒传染源。（夏晓伦）
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