体现社会价值 岳成律师执业40年

岳成，北京岳成律师事务所创始人，首届全国十佳律师。自1980年从事法律职业起，作为改革开放后的第一批执业律师，岳成已经在律师这条道路上走过了四十个春秋。

1993年以他自己的名字创办了黑龙江省第一家合伙制律师事务所——岳成律师事务所。岳成以良好的服务信誉，高水平的服务质量，赢得了当事人的信任，也受到了各界的好评。10多家新闻单位先后报道了他的事迹和成就。

1996年，岳成的律师事务所在黑龙江省办得有声有色，但他并不满足于偏安一隅，心中更大的理想使他把律所开到北京。不是在北京开分所，而是把总所搬到北京去。

多年来，岳成始终坚持大案小案齐办，刑案与民案并举。在他眼里，案件没有芝麻与西瓜之分，只要能捍卫法律尊严，能维护公平、正义，能维护当事人的合法权益，能体现律师的社会价值，他就去做。

建所以来，岳成一直十分重视律所文化的培植和发展，也十分注重培养员工对律所文化的尊重和认同。岳成认为，“律所文化是所里每位律师共同拥有的信念，每一位律师都觉得它理所当然。”岳成深知，文化是律所的灵魂，是构成和提升律所核心竞争力的重要力量，要创百年律所，文化必须先行。

在岳成的鞭策下，岳成所的服务准则从“无过错服务”发展到“满意服务”，但岳成对服务准则的要求并未止步于此。2013年，正值建所二十周年之际，岳成动员全所总结过去二十年经验、教训，凝结提炼出岳成所法律服务新标准——“感动服务”。正是这种高标准、严要求使得客户对岳成所的服务水平满意度不断提升。

执业四十年，岳成一直不忘以实际行动回报社会。在岳成的指引下，岳成所在实现自身发展的同时，也始终践行着一个大所的社会责任。

捐资助学，回报社会。岳成个人已累计捐资800万元，以岳成律师事务所的名义在北京大学、清华大学、中国人民大学、中国政法大学等26所大学法学院设立了奖教金、奖学金，助力高等教育中法律人才的培养，鼓励、帮助广大师生更加积极有为，投身于法律事业，成为中国法治化进程中的栋梁之才。岳成还担任北京大学、清华大学、中国人民大学法学院法律硕士研究生兼职导师；吉林大学、黑龙江大学、中国政法大学等院校兼职教授。

自2010年7月22日开始，每两周开办一次“法律大讲堂”。到目前为止，“法律大讲堂”已经成功举办了两百六十余期，内容涉及公司治理、房地产建设与开发、劳动用工、合同、婚姻家庭等方面，社会反响良好，深受广大市民的欢迎。

建所至今，岳成所累计免费代理法律援助案2900余件。另外，岳成所开通免费电话咨询、网络咨询，每年为全国各地的百姓提供法律咨询服务万余次，真正体现了一个知名大所的社会担当。

岳成很少谈及家事，但在北京一所大学讲座时却谈到了他的结发妻子。当他说到“最优秀的律师也必须是道德典范”时，一位同学突然站起来发问：“岳律师，这种道德典范在你这位全国十佳律师身上是如何体现的？”

岳成想了想，说：“我1966年高中毕业，1968年回乡务农。我妻子是地道的农村姑娘。1976年，妻子随我进县城，我有了正式工作，妻子没有；1986年我被选调到省城，妻子跟着我，但仍没有工作；1996年，我作为全国十佳律师来到北京，只有小学文化、没有工作的妻子仍旧跟着我，直到现在。我这样做，不知道算不算道德典范？”

多年来，岳成三代10口人共同生活，大家互敬互爱，彼此尊重。2019年5月15日，全国妇联在北京召开“家家幸福安康工程”，揭晓了999户全国最美家庭，其中北京地区40户家庭入选，岳成家庭获评“2019年度全国最美家庭”、“首都最美家庭标兵户”。

四十年的律师执业历程，四十年的创业史、奋斗史、发展史，是岳成律师跟随中国法治进程共同发展的见证，也是义核心价值体系的生动诠释。（牛广文）

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