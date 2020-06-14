海南自由贸易港首次集中签约一批重点项目

新华社海口6月13日电（记者王存福）海南自由贸易港首次重点项目集中签约活动，13日在海口举行。
本次签约仪式采取“现场签约为主、线上签约为辅”的方式分六轮进行，现场集中签订了深交所与海南省政府合作项目、三亚国际航空项目等35个项目，有法国电力集团、深交所、中国东方航空集团有限公司、美团点评集团等企业参与，其中8个外资项目，27个内资项目。
法国电力集团副总裁兼中国区总裁傅楷德在签约仪式上表示，海南是法国电力集团在中国发展的战略省份。根据协议，法国电力集团将逐步把新能源汽车的充换电解决方案拓展至海南省全省范围，同时，在项目推广中将应用车网互动等先进技术，使得新能源汽车的电池可以与电网进行集成优化。
深交所理事长王建军在签约仪式上表示，本次签约是深交所服务海南建设新的起点，深交所将为自贸港建设提供最优质的资本市场服务，支持海南自贸港优势产业，如旅游业、现代服务业的企业到深交所发行上市。支持海南上市公司通过再融资、并购重组做大做强。为自贸港建设提供融资支持，提供包括资产证券化、REITs等在内的渠道多样化、期限灵活的直接融资工具，鼓励符合条件的企业发行债券和资产支持证券等。
本次签约活动由海南省政府主办。
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