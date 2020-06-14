农业农村经济向好态势持续巩固 麦收进度已过七成半

本报北京6月13日电 （记者郁静娴）记者从农业农村部获悉：5月份以来，农业农村经济运行向好态势持续巩固。
春播任务圆满完成。预计今年春播粮食面积9.1亿亩，比去年增加700多万亩，其中早稻面积增加470万亩。目前春播作物出苗长势较好，早稻大部分处于孕穗抽穗期，东北地区玉米出苗整齐、长势好于去年。
夏粮丰收在望。小麦大规模跨区机收全面展开，麦收进度已过七成半，机收率稳定在96%以上。据专家实地调查，今年小麦亩穗数和千粒重均有所增加，穗粒数持平，单产有望提高。夏播扎实推进，进度同比略快。
鲜活农产品价格总体回落。牛羊肉、鸡肉、鸡蛋、水产品价格普遍回落。蔬菜和水果市场供求宽松，价格持续下降。
返乡留乡农民工就业空间不断拓展。各地加快实施高标准农田、现代农业产业园、农村人居环境整治等项目，有序恢复乡村休闲旅游业，积极拓展农村就业岗位。截至5月底，全国新增返乡留乡农民工就地就近就业800多万人。
农业农村部将切实组织好小麦联合收割跨区作业，确保颗粒归仓，并做好防灾减灾和病虫害防控，为秋粮丰收奠定基础。同时，深入实施农村创新创业带头人培育行动，促进返乡留乡农民工就业增收，多渠道扩大农业农村投资。
《 人民日报 》（ 2020年06月14日 01 版）
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