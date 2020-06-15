创业板注册制来了 今天起开始受理

本报讯（记者 刘慎良）6月15日起，深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。

6月12日，《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等四部规章出台。深交所同步发布创业板改革并试点注册制相关业务规则及配套安排，共计8项主要业务规则及18项配套细则、指引和通知。

相关规章及细则中明确创业板发行上市审核和注册程序，深交所审核期限为两个月，证监会注册期限为十五个工作日。同时，针对“小额快速”融资设置简易程序。

提高单笔最高申报数量。限价申报单笔最高申报数量调整至30万股，市价申报调整至15万股。

将跟踪指数成分股仅为创业板股票或其他实行20%涨跌幅限制股票的指数型ETF、LOF或分级基金B类份额，以及80%以上非现金资产投资创业板股票或其他实行20%涨跌幅限制股票的LOF涨跌幅调整为20%，具体名单由深交所公布。

明确支持和鼓励符合创业板定位的创新创业企业在创业板上市，并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。坚守创业板定位，结合以高新技术产业企业和战略性新兴产业企业为主的板块特征，设置行业负面清单，原则上不支持房地产等传统行业企业在创业板上市。

进一步优化退市指标。将市值退市指标调整为连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元；完善财务类退市标准，公司因触及财务类指标被实施*ST后，下一年度财务报告被出具保留意见的，也将被终止上市。涨跌幅限制比例为20%，上市后前五个交易日不设限制。

深交所表示，创业板增设退市风险警示制度（即*ST制度）和其他风险警示制度（即ST制度）。

根据IPO注册制与发行审核制审核周期的比较，目前IPO注册制申报周期约7-8个月已成常态化；而非注册制的IPO发行审核周期长约15-20个月。

需要指出的是，允许未盈利企业上市，不代表什么样的未盈利企业都能上市。

创业板注册制改革不再要求券商对其保荐的所有项目进行强制跟投，而是仅对未盈利、红筹架构、特殊投票权以及高价发行的四类公司采取强制性跟投。

虽然创业板注册制后也是要求两年交易经验，但是前20交易日日均股票资产只需要10万元，而不是科创板的50万元，相对来说对资产的门槛要求较低。

(责编：李都也(实习生)、李栋)