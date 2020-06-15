警惕新型炒房 严查贷款“忽悠链”

近日，有媒体调查发现，部分地产微博大V和中介公司、小贷公司之间，已经形成了一个缜密的“贷款利益链条”：抵押——中介垫资——付全款借壳办理经营贷——还垫资——拿到房本还贷款——再拿新房本抵押，部分购房者因房屋被抵押而无法入住。

网民“浣熊找丫丫”表示，“房住不炒”的底线不能破，不论对于机构还是个人的违规炒房行为，都应严格查处，严肃处理。当前有部分个人和机构“借房生财”，以规范或者不规范的操作在房地产市场牟利，这在某种意义上是一种新型的炒房行为，值得警惕。

网民“余寒”表示，房地产大V、中介、贷款公司等联合“围猎”购房者，哪怕整个操作流程并不违规，也都是在加剧投机炒房氛围。因此，像深圳这样的热点地区，要进一步规范市场秩序，堵住漏洞，避免企业贷流向房地产市场的类似现象。对炒房“忽悠链”涉及的违法违规环节，还要加大查处力度。

炒房现象愈演愈烈，资本往往起到了推波助澜作用。网民“浩俊”表示，监管机构处罚违规金融机构和炒房者，不能采用“罚酒三杯”的方式，这样很难遏制炒房现象。他建议，对违规金融机构，是否可以在处理上向上延伸，即除责任人和所在金融机构负责人之外，上级或上两级的金融机构负责人都要处分和处罚。也只有这样，才能真正让金融机构的行为规范起来。（记者 刘超 整理）

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