交通运输部：坚守红线底线 坚决遏制重特大事故发生

人民网北京6月15日电 （记者乔雪峰） 记者从交通运输部获悉，6月13日，浙江温岭发生一起槽罐车爆炸事故，截至目前，事故已造成19人死亡，172人住院治疗，给人民群众生命财产造成重大损失。事故发生后，交通运输部第一时间作出批示，要求坚决贯彻落实中央领导同志的重要批示精神，指导浙江交通运输部门在当地党委政府的领导下做好伤员救治、事故调查、恢复交通、善后处置等各项工作。

交通运输部分管领导迅速与浙江省交通运输厅视频连线，就事故应急处置和有关安全生产工作进行调度。交通运输部运输服务司主要负责同志立即赶赴现场，指导当地交通运输部门开展事故应急救援，做好善后处置工作。6月14日，为深刻吸取事故教训，举一反三，交通运输部印发《关于切实做好危化品运输等重点领域安全生产工作 坚决遏制重特大安全生产事故的紧急通知》，部署加强行业安全生产工作。

深刻警醒，充分认识当前交通运输安全生产形势的严峻性和做好安全生产工作的紧迫性。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立以人民为中心的发展思想，严格落实安全监管和企业主体责任，坚守红线底线，坚决遏制重特大事故发生。

迅速行动，全力做好危化品运输安全管理。加强危化品道路运输安全监管执法，严格车辆和驾驶员的动态监控；加强港口危化品储存和作业安全管理，强化港口危化品集中区域重大风险评估和管控；严格水路危化品运输安全管理，严禁超范围、超能力和船舶带病运输；加强危化品车辆停放、船舶停泊安全管理。

举一反三，全面加强行业其他重点领域重大安全风险防范。紧盯长途客运班线和跨省旅游包车运输风险，城市公交和轨道交通危险品进站上车和大客流安全风险，客渡船、客滚船、旅游船和邮轮等涉客运输恶劣天气条件下航行风险，公路水运工程高危施工和驻地安全风险，人员密集场所和重点部位火灾风险，严格落实管控措施，有效防范和遏制各类事故发生。

压实责任，切实抓实抓细安全生产专项整治三年行动。按照全国安全生产专项整治三年行动计划和行业三年行动实施方案总体部署，迅速组织开展行业安全生产事故隐患全面排查和突出问题治理，全力补短板、固底板、强弱项、堵漏洞，着力推进提升行业安全生产治理体系和治理能力现代化水平。

超前部防，切实抓好防汛防台和常态化疫情防控安全生产工作。针对当前夏季汛期，自然灾害多发、疫情防控、复工复产等特点，加强信息跟踪和形势研判，强化预防预警，创新监管服务方式，统筹推进疫情防控、复工复产和安全生产各项工作。

强化应急，科学有效处置各类突发事件。加强应急值守待命，完善应急预案和各项应急处置措施，提高事故应急反应能力，科学有效处置各类突发事件。

(责编：乔雪峰、毕磊)