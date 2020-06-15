打通最后一公里 助力消费扶贫

2020年是我国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。北京市消费扶贫双创中心通州分中心坚持靶向扶贫，通过走进企业、走进商超、走进社区等举措搭建消费扶贫渠道，让贫困地区优势资源与市场接轨，开展了不同形式的助力消费扶贫活动。

6月10日，北京市通州区潞城镇企业服务中心联合北京市消费扶贫双创中心通州分中心，在三元村农贸市场开设的通州区消费扶贫生活馆潞城店正式营业，同时也标志着通州区首家消费扶贫生活馆落地。

据了解，北京市通州区首家消费扶贫生活馆落地潞城镇，主要通过北京市消费扶贫双创中心通州分中心，售卖潞城镇对口帮扶地区的农副产品。除日常生活中常用的米、面、油外，还有不少当地的特产，如奶制品、牛肉干、沙棘汁等等。同时，结合建行北京分行推广的“北京消费扶贫爱心卡”开展展示销售，即可参与消费满200元补贴100元的优惠消费扶贫活动。

“扶贫产品走进农贸市场，可以让消费者在家门口就能买到新鲜优质的扶贫绿色商品。此外，扶贫产品进入农贸市场都经过层层筛选，产品可追溯，让消费者吃上安心的健康农副产品。该馆作为孵化基地，将助贫模式在全区各乡镇、企业铺开。”北京市消费扶贫双创中心通州分中心负责人任喆说。

通州区潞城镇党委委员、副镇长韩鹏介绍，为深入推进扶贫协作和对口帮扶工作，确保贫困地区的群众生活富起来、腰包鼓励起来。潞城镇党委、政府经过前期的沟通协商，进一步拓宽销售渠道，打通帮扶“新思路”，走进企业、走进社区、走进农贸市场设立消费扶贫点位，深入企业员工及群众，采取“以购代捐”“以买代帮”，打通最后一公里，助力消费扶贫攻坚行动。

北京市消费扶贫双创中心通州分中心针对贫困户农作物种植地域分散、交通运输不便、销售渠道狭窄等难题，积极盘点消费扶贫计划，在受援地区建立种养殖基地，开发订单式种养殖，让贫困群众揣着合同增收脱贫奔小康；同时，积极畅通销售渠道，结合建行北京分行推广的“北京消费扶贫爱心卡”，开展进机关、进学校、进医院、进企业、进商超、进社区、进批发市场“七进”活动，巡回展卖推广优质扶贫产品，打通了贫困地区农副产品销售渠道，帮助解决了贫困地区农副产品卖难的问题，逐步形成了通州消费扶贫“新模式”。

(责编：乔雪峰、毕磊)