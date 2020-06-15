人社部：全国技工院校计划招生130万人 最少招3万贫困生

人民网北京6月15日电 （记者林露）近日，人力资源社会保障部印发《关于做好2020年技工院校招生工作的通知》（以下简称《通知》），推动扩大2020年技工院校招生规模，提高招生质量。

《通知》明确，2020年全国技工院校招生工作以“爱劳动、上技校、长技能、好就业”为主题，进一步加强劳动教育，强化技工院校培养特色，优化培养结构，做好专业更新，推进校企合作，全面提升技工院校学生（学员）职业技能水平和就业创业能力。全国技工院校计划招生130万人，其中招收建档立卡贫困家庭学生不少于3万人，技师学院扩招10万人。各地要做好工作任务和指标的细化分解，做到一省（市）一任务、一校一计划，精心谋划、周密组织、全面落实。

《通知》要求，技工院校要在统一招生平台中做好与初高中生源的对接，引导组织初高中毕业生进入技工院校学习。支持进入高等学校序列的技师学院参与高职扩招。继续统筹用好各类招生渠道。推动技工院校中级工班、高级工班、预备技师（技师）班毕业生分别按相当于中专、大专、本科学历落实相关待遇。

《通知》强调，要深入实施技能脱贫千校行动。为贫困学生做好“一站式”招生服务，强化政策落实。持续推进东西部扶贫协作框架下技工教育“一对一”、“一对多”帮扶。聚焦“三区三州”等深度贫困地区尤其是52个未摘帽贫困县和1113个贫困村，组织贫困家庭学生上技校、学技能，实现能招尽招。

《通知》提出，要大力实施职业技能提升行动。增加非全日制招生，大力开展劳动预备制培训、企业新型学徒制培训。扩大企业办技工院校和民办技工院校职业培训规模，按规定落实职业培训补贴、以工代训等支持政策。对承担培训任务较重的技工院校，在原工资总量基础上及时核增所需绩效工资总量。

据了解，“十三五”以来，技工院校坚持就业导向，聚焦技工技师急需紧缺问题，技能人才培养工作取得积极成效。截至2019年底，全国共有技工院校2392所，在校生360.3万人；2019年度全国技工院校共招生143.0万人，毕业生98.4万人，就业率为97.5%。

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