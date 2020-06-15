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腾讯微视发布“见正计划”

2020年06月15日19:41  来源：人民网-财经频道
 

6月15日，腾讯微视发布“见正计划”，通过流量倾斜，玩法定制、内容生产支持、行业专家培训等十大核心资源扶持，助力政务及媒体弘扬主旋律、传播正能量。

腾讯微视相关负责人表示，本次“见正计划”的发布，将为已入驻计划的腾讯微视政府、媒体账号带来十大核心扶持资源，具体可分为流量加持，影响力提升，运营维护以及功能玩法四个板块。

流量层面，腾讯微视将会为见正计划成员准备曝光资源，为入驻的账号提供专属流量扶持包，帮助账号迅速积累用户规模。并通过定向投放、Push、开屏等运营资源，助力正能量内容破圈发声。

影响力层面，由账号自主发起的的短视频主题活动，腾讯微视将充分调动短视频达人资源参与，提高活动声量，进一步扩大传播范围，提升账号影响力。

运营层面，成员账号将获得平台多维度的运营支持，如定制化的内参报告，通过大数据分析，帮助账号找到更好的运营方向。根据不同账号的需求，腾讯微视还将邀请专家以及优质运营代表不定期为政务、媒体账号交流分享运营经验。同时搭配24小时的贴身管家式服务，更加及时地满足成员账号运营需求。

玩法功能层面，腾讯微视利用平台优势，协助成员账号更好地使用微信分享、视频投票、挑战赛、多轮问答在内的互动功能，让每一个成员账号都能根据自己的需求，设计专属的主题活动，全面提升用户参与度和好感度。

另外，上述负责人还表示，希望通过“见正计划”十大核心资源的助力，打造出更多百万级、千万级粉丝账号，帮助政务号未来在更多样化的场景进行创新政务宣传。同时，还有直播、带货等产品能力，助力媒体MCN转型的扶持和模式升级。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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