吉林推进金融纠纷多元化解机制建设

本报长春6月15日电 （记者李家鼎）吉林省高级人民法院、中国人民银行长春中心支行、吉林银保监局日前联合成立省金融消费纠纷人民调解委员会（下称“金调委”），标志着金融纠纷多元化解机制建设和金融纠纷调解组织建设在吉林省取得阶段性成果，同时也为保护金融消费者权益提供了便捷、高效且免费的纠纷调解途径。

据了解，吉林省金调委是依法设立的调解平等主体之间金融消费纠纷的群众性组织，在吉林省高级人民法院诉讼服务中心设立调解中心。吉林全省法院将在金融消费纠纷调解中发挥中心作用，健全完善诉调对接机制，推进诉讼服务中心功能转型升级和金融纠纷“分调裁审”改革。

《 人民日报 》（ 2020年06月16日 07 版）

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