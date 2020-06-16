人民网>>财经

5月北京新房二手房价格双涨

赵语涵

2020年06月16日08:03  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 赵语涵）国家统计局昨天发布5月70城房价数据。随着疫情好转，房地产有所复苏回暖，一线城市、二线城市以及三线城市，新建商品住宅价格和二手住宅价格均实现环比上涨，其中，北京新房二手房价格环比双涨。特别是北京二手房价格，在经历近一年时间疲软后，近两月环比均出现超过1%涨幅。

　　自去年下半年开始，环比下降一直是北京二手房价格的主旋律，同比价格也一直处于负增长或持平状态。而近期，北京二手房价格连续两月出现了超过1%的环比涨幅，其中，5月份环比上涨1.8%，更出现了近11个月以来首次同比正增长。

　　北京二手房价近期看涨与市场热度攀升、成交量上升有很大关系。北京中原市场研究部统计，由于北京小区进出限制放松，二手房线下带看量快速恢复，积压的需求释放，以及学区房政策对市场的刺激等因素，5月北京二手房成交市场冲高，网签量创2019年以来月度最高值。网签16125套，成交套数环比上涨23%，较去年同期上涨17%，连续4个月保持增长势头。

　　中国人民大学国发院城市与房地产研究中心主任况伟大表示，随着疫情好转，经济增长预期的逐渐恢复、经济活动的增加导致住房交易和住房价格增加；同时，房价增加也有“抄底”投资动机的推动因素。

　　新建商品住宅方面，5月北京也实现了环比微涨，涨幅为0.5%。去年以来，北京新房多个月份均呈现环比微涨态势，因此5月北京新房价格同比正增长3.1%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved