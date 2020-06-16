5月北京新房二手房价格双涨

本报讯（记者 赵语涵）国家统计局昨天发布5月70城房价数据。随着疫情好转，房地产有所复苏回暖，一线城市、二线城市以及三线城市，新建商品住宅价格和二手住宅价格均实现环比上涨，其中，北京新房二手房价格环比双涨。特别是北京二手房价格，在经历近一年时间疲软后，近两月环比均出现超过1%涨幅。

自去年下半年开始，环比下降一直是北京二手房价格的主旋律，同比价格也一直处于负增长或持平状态。而近期，北京二手房价格连续两月出现了超过1%的环比涨幅，其中，5月份环比上涨1.8%，更出现了近11个月以来首次同比正增长。

北京二手房价近期看涨与市场热度攀升、成交量上升有很大关系。北京中原市场研究部统计，由于北京小区进出限制放松，二手房线下带看量快速恢复，积压的需求释放，以及学区房政策对市场的刺激等因素，5月北京二手房成交市场冲高，网签量创2019年以来月度最高值。网签16125套，成交套数环比上涨23%，较去年同期上涨17%，连续4个月保持增长势头。

中国人民大学国发院城市与房地产研究中心主任况伟大表示，随着疫情好转，经济增长预期的逐渐恢复、经济活动的增加导致住房交易和住房价格增加；同时，房价增加也有“抄底”投资动机的推动因素。

新建商品住宅方面，5月北京也实现了环比微涨，涨幅为0.5%。去年以来，北京新房多个月份均呈现环比微涨态势，因此5月北京新房价格同比正增长3.1%。

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