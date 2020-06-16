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加力促投资稳内需 二季度经济反弹可期

2020年06月16日08:07  来源：经济参考报
 

　　国家统计局15日发布的数据显示，经济运行延续复苏态势。5月主要经济指标持续改善，工业生产增速回升，投资、消费降幅收窄。不过，由于疫情冲击损失尚需弥补，经济还未回归正常水平，推动经济全面回归常态化增长需付出更大努力。

　　专家表示，经济稳步复苏态势明显，宏观政策效应继续显现，新动能持续壮大，为推动我国经济持续复苏提供了较好的基础和条件。要继续巩固经济向好势头，在疫情防控常态化前提下，加力落实“六稳”“六保”，力促经济稳定复苏。随着各项政策举措落实落地，特别是加力促投资稳内需，二季度经济有望明显反弹。

　　国民经济运行延续复苏态势

　　5月国民经济运行延续复苏态势。生产端，5月规模以上工业增加值同比增长4.4%，比上月加快0.5个百分点，连续两个月正增长。41个工业大类行业中，30个行业增加值实现增长，增长面提高至73.2%。

　　需求端，消费投资继续改善。5月社会消费品零售总额同比下降2.8%，比上月收窄4.7个百分点。1至5月，固定资产投资（不含农户）同比下降6.3%，比1至4月收窄4.0个百分点，其中基础设施投资下降6.3%，收窄5.5个百分点。

　　国家统计局投资司首席统计师丁勇指出，在一系列稳投资政策的作用下，投资项目建设持续加快，投资降幅连续3个月收窄，高技术产业、社会领域投资增速均由负转正。

　　“企业复商复市步伐加快，居民生活秩序明显恢复。特别是在扩大内需、促进消费等多项政策促进下，居民消费持续改善，市场销售降幅连续3个月收窄。”国家统计局贸易外经司统计师张敏说。

　　浙商证券首席经济学家李超表示，供给端，复工复产基本达成，工业增加值持续修复。需求端，整体上呈现投资领先消费的特征，投资数据由负转正，地产和基建表现强势。

　　与此同时，新动能不断增强。国家统计局新闻发言人付凌晖指出，数字经济持续升温，“直播带货”等异常火热，助力网上零售加快发展。1至5月份，网上商品零售额同比增长11.5%，比1至4月份加快2.9个百分点；占社会消费品零售总额比重达24.3%，比上年同期提高5.4个百分点。此外，高技术产业发展向好。1至5月份，高技术制造业增加值同比增长3.1%，比1至4月份加快2.6个百分点。

　　力促经济回归常态化增长

　　值得注意的是，尽管5月主要指标继续改善，但不少指标仍低于上年同期水平，从累计看多数指标仍在下降，表明疫情冲击损失尚需弥补，经济还未回归正常水平。

　　“当前境外疫情对世界经济的巨大冲击继续发展演变，外部风险挑战明显增多，国内经济恢复仍面临压力，推动经济全面回归常态化增长需付出更大努力。”付凌晖说。

　　以工业生产为例，国家统计局工业司副司长江源直言，1至5月累计工业生产仍下降，5月部分行业和产品回升力度有所减弱，外部环境复杂，工业经济稳定运行仍面临不少困难和不确定因素。下一步要推进减税降费，鼓励和帮助外贸企业开拓国内市场，帮扶受疫情冲击较大的中小微企业，不断巩固工业经济稳定回升的态势。

　　中国民生银行首席研究员温彬指出，下阶段要加快落实政府工作报告中部署的各项政策，重点做好稳就业保民生，有效扩大内需，稳定经济基本盘。

　　“财政政策要加大力度激发经济潜力，按照前期部署发行特别国债、增加地方政府专项债券等，加快将资金运用到民生、基建等领域。货币政策要加大力度支持实体经济发展，提升政策精准度与有效性，继续疏通货币政策传导渠道，降低融资成本，保住广大中小微企业等市场主体，加快修复企业信心，激发内需潜力。”温彬说。

　　“供给恢复快于需求，稳内需政策仍需发力。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟指出，今年积极财政政策各项目标已经确定，下一步各项措施需要尽快落地、加快落实。全年新增地方政府专项债券3.75万亿元，预计上半年专项债额度发行将超过3万亿元，三季度将全部发行完毕。货币政策继续加大定向支持力度，创新直达实体经济的货币政策工具，定向支持受疫情冲击较大的中小微企业和困难人群。

　　二季度经济有望明显反弹

　　业内指出，二季度以来，生产需求持续改善，积极因素累积增多，随着政策加力落实，特别是促投资稳内需效应继续显现，经济向好势头有望延续，二季度经济明显反弹可期。

　　“从后期情况看，推动经济持续复苏有较好的基础和条件。”付凌晖指出，一是经济稳步复苏态势明显。复工复产复商复市有力有效，工业服务业实现增长，消费投资降幅持续收窄，市场预期总体稳定。

　　二是宏观政策效应继续显现。今年为企业新增减负预计超过2.5万亿元，发行1万亿元抗疫特别国债，新增1万亿元财政赤字规模，货币信贷支持力度加大，这些政策将继续支持后期经济恢复。三是新动能持续壮大。数字经济全面提速，智能化、科技型产品较快增长，远程办公、在线教育、网络问诊等快速扩张，无人零售、直播带货等新模式不断涌现，将有力支撑经济发展。

　　唐建伟指出，随着需求逐渐改善，经济增长动能正在恢复。工业增加值增速和服务业生产指数都已回正，预计二季度经济有望显著回升，可能实现小幅度增长。

　　东方金诚首席宏观分析师王青预计，6月工业生产向5.0%至6.0%的常态增长水平回归，消费处于渐进回补过程，促消费政策持续发力也有利于消费需求回升，预计同比有望结束负增长。此外，固定资产投资增速还有较大上升空间，并将成为下半年提振经济增长动能的主要发力点。

　　“在内需方面，当前阶段的有效投资是比居民消费更为关键的动力。”李超认为，“两新一重”相关投资项目的推进将进一步提速，带动原材料、装备制造、新兴产品行业的增长。

　　温彬指出，最新金融数据显示，企业中长期贷款保持较好增长态势，有利于带动基建投资扩张，同时，地方政府专项债发行提速，5月当月发行1.03万亿元，创有数据记录以来的发行新高，前五个月累计发行2.25万亿元，比去年同期多发1.28万亿元，随着项目资金的加速到位，将带动基建投资进一步恢复。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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