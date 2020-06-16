天价违约、合同当废纸 透视直播行业“挖角”乱象

原标题：透视直播行业“挖角”乱象

直播行业的风靡，催生了不少网红主播，他们拥有数百万甚至上千万的粉丝，知名度直追一线明星，成为各大直播平台争抢的对象。

然而，在“烈火烹油”之下，不少主播也深陷诚信危机。据不完全统计，仅在斗鱼和虎牙之间，因为主播跳槽而引发的司法诉讼就高达30余起。

诸多诉讼案件背后，既折射出主播们对合同条款的漠视、对契约精神的践踏，亦反映了行业发展失序和监管制度缺位。

互挖墙脚成常态，天价违约非个案

随着直播行业竞争进入白热化阶段，为争夺粉丝和流量，各大直播平台你来我往，互挖墙脚成为常态。

在韦朕违约案之前，另一起引起广泛关注的主播天价赔偿案，则是虎牙公司告“王者荣耀第一人”江海涛（网名 “嗨氏”）违约案，该案的第三人则是斗鱼公司。2018年11月，广州中院二审判定江海涛向虎牙公司支付违约金4900万元。

法院认定，江海涛于2016年与虎牙公司签署独家合作协议之后，在虎牙公司的大力培育、推广、包装之下，逐渐成为国内游戏直播领域顶级的网络主播。而自2017年8月27日起，江海涛未经虎牙公司同意，开始在与虎牙具有直接竞争关系的斗鱼直播平台进行直播，造成虎牙大量活跃用户流失。

在广州中院同一个月作出的另一起判决中，原虎牙平台游戏主播章虎（平台名“虎神”）被认定“在未通知虎牙公司的情况下，故意违反约定，到与虎牙公司有竞争关系的某直播平台长期播出，构成根本违约，应当承担违约责任”。法院判决，章虎向虎牙平台支付500万元违约金。

“一般情况下,粉丝不一定会在固定的平台观看直播，更多的是跟着自己喜欢的主播转换平台，以至于挖主播意味着挖用户，从而给平台带来华丽的业绩。”业内人士表示，一个主播的去留可能会带来300万次至400万次的下载量或者卸载量，而这些用户和下载量正是各大直播平台最看重的因素。与这样庞大的流量和下载量相比，主播动辄上百万元甚至上千万元的签约费似乎也就稀松平常了。

然而，随着平台的竞争愈演愈烈，主播的身价也节节攀升，在很大程度上超过了其能创造的真正价值，无形之中增加了平台运营成本，也让直播行业进入一个疯狂烧钱抬价的怪圈。

契约精神当遵守，勿把合同当废纸

中南财经政法大学法学院副院长肖志远认为，无论是平台高价“挖墙脚”还是主播坐地起价，都在加剧直播市场的泡沫化，侵害行业的健康肌体。而这些“泡沫”的背后，是对诚信原则和契约精神的漠视。

在肖志远看来，中国直播市场的快速扩张，各直播平台在用户人数和流量上的漂亮数字，掩盖了以小博大的投机预期和非理性的心态扩张。一方面，直播行业进入门槛较低，造成资本竞相涌入，使直播几乎成了“烧钱”的代名词。另一方面，直播作为新兴产业，相应的法律、制度、规则，政府的管理经验，市场的调节机制，从业者的内心准备，其成熟程度尚未匹配市场增长和产业扩张，仍然滞后于高速发展的现实需求。在这种形势下，如果任由“泡沫”发展下去，行业失序、人心失范的后果将不可避免。

“在自由市场中，人才的正常流动无可厚非。但主播跳槽争议不断，核心在于没有建立健康的人才流动机制。”湖北金卫律师事务所主任宫步坦认为，从行业长远发展的角度，直播平台需秉着双赢的态度，与主播利润共享、风险共担。而主播也应遵循合同，严守契约精神，不要随意违约跳槽，以免为此付出巨大代价。

(责编：李栋、毕磊)