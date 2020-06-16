发改委：我国经济运行秩序重回正轨 部分工业实物量指标明显回升

国家发改委召开6月份例行新闻发布会

人民网北京6月16日电（许维娜）6月16日，国家发改委召开6月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮出席发布会，介绍宏观经济运行情况并回应热点问题。

孟玮表示，5月份，我国经济运行秩序重回正轨，部分工业实物量指标明显回升。

从发电看，5月份，发电量同比增长4.3%，增速比4月份提高4个百分点。从1—5月数据看，全国规模以上工业发电量同比下降3.1%，但降幅较1—4月收窄1.9个百分点。其中，火电、水电同比分别下降3.1%、11.3%，核电、风电、太阳能发电同比分别增长 5.9%、5 %和 9.3%。

从用电看，5月份，全社会用电量同比增长4.6%，增速比上月提高3.9个百分点。1—5月，全国全社会用电量同比下降2.8%。其中，一产和居民生活用电量同比分别增长7.1%和5.2%，二产、三产用电量同比分别下降4%和6.3%。分地区看，全国10个省（区、市）用电正增长，其中云南、新疆2个省（区）增速超过5%。此外，交通物流运营基本恢复，铁路装车数同比基本持平。

投资项目审批方面，今年5月，国家发改委共审批核准固定资产投资项目7个，总投资1298亿元，主要集中在交通运输、能源等领域。下一步，将贯彻落实《政府工作报告》安排部署，抓紧下达中央预算内投资计划，推动尽快形成实物工作量，扩大有效投资。

在价格运行情况方面，5月份，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.9个百分点，环比下跌0.8%。

孟玮指出，主要原因是随着鲜活农副产品生产运输恢复正常，新鲜蔬菜大量上市，生猪复产扩产态势良好，农副食品有效供应明显增加。当月，猪肉、鲜菜、鸡肉和鸡蛋价格环比分别下跌8.1%、12.5%、4.1%和4.8%，对CPI环比下跌的拉动作用显著。剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.1%，继续保持平稳运行态势。

5月份，生产者出厂价格指数（PPI）同比下跌3.7%，降幅比上月扩大0.6个百分点；环比下跌0.4%，降幅比上月缩小0.9个百分点，主要受前期国际原油价格下行的滞后影响。当月，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化工制品制造业出厂价格环比分别下跌9.1%、4%和1.2%，对PPI环比降幅的拉动比例接近60%。

关于近期出台的重要政策文件，孟玮介绍，近日国家发改委会同公安部、财政部、自然资源部等12部门，联合印发了《关于进一步优化发展环境 促进生鲜农产品流通的实施意见》。《意见》坚持问题导向和目标导向，针对生鲜农产品流通领域制约企业尤其是民营企业发展的突出问题，提出了促进生鲜农产品流通业健康发展的多项政策举措。

一是通过减轻企业相关用电价格和车辆通行费等价费负担、推动解决增值税抵扣难题，着力降低企业经营成本。二是通过投资、债券、信贷、股份制改造、担保等工具，加大对企业特别是民营企业的融资支持力度。三是通过落实用地政策、完善用房布局等措施，加大对企业的用地用房供给。四是通过注重构建亲清政商关系、维护公平竞争秩序、改进行政管理方式，营造有利于民营企业发展的营商环境。五是通过加强规划与公共设施配套、引导企业整合升级增效，支持企业做大做强。

下一步，国家发展改革委将会同相关部门，加强统筹协调，定期对《意见》相关政策措施落实情况进行评估论证，及时解决落实过程中出现的有关问题，确保各项措施真正落实到位。

此外，孟玮称，今年是全国节能宣传周30周年。今年的宣传活动将于6月29日—7月5日举办，主题为“绿水青山，节能增效”。为落实好新冠肺炎疫情常态化防控要求，结合今年经济发展形势和特点，今年全国节能宣传周在往年活动安排的基础上，从活动内容和宣传方式上都进行了丰富和创新。活动内容上有“三大亮点”：

一是推广高效节能产品，促进绿色消费。今年恰逢我国能效标识制度实施15周年，为推广高效节能产品，宣传周期间，多家主要家电企业将率先响应，通过让利促销、“以旧换绿”等方式，开展绿色消费活动。同时，为改善贫困地区贫困户的照明环境，降低照明能耗和用电成本，我委将会同有关部门向部分贫困县捐赠半导体照明产品，助力脱贫攻坚。

二是推广先进节能技术，推动绿色创新。节能技术创新对节能提质增效、推动能源转型具有重要作用。近年来，我国积极推动节能技术研发推广工作，加快新型节能技术装备研发和产业化。宣传周期间，我们将积极利用新媒体，通过线上技术展览等方式宣传和推广最佳节能技术和实践，推动节能产业发展。

三是推动绿色生活方式，践行绿色发展。为加强塑料污染治理，电商、快递、外卖等新兴领域相关行业企业，主动发起“应对塑料污染 推广绿色包装”的联合倡议，号召使用绿色循环包装，发展绿色物流，减少一次性塑料制品使用，助推新兴领域绿色转型；有关方面还将开展废旧物品回收、绿色骑行等活动，动员全社会积极践行绿色生活方式，减少能源消耗和环境影响。

(责编：许维娜、夏晓伦)