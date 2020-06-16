发改委：“校企行”专项行动已取得积极进展

人民网北京6月16日电（许维娜）6月16日，国家发改委召开6月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮出席发布会，介绍宏观经济运行情况并回应热点问题。
会上，孟玮回答人民网记者提问时表示，为了充分发挥创业带动就业的作用，今年5月初，国家发改委会同国资委、教育部等部门共同启动了双创示范基地创业就业“校企行”的专项行动。
她指出，专项行动开展一个多月来，企业和高校示范基地主动谋划、积极对接，在拓宽毕业生就业的创业渠道、促进毕业生创业项目对接等方面，已经取得了积极的进展。可以概括为“四个一批”：
一是释放了一批就业岗位。28家企业双创示范基地积极发挥龙头企业保就业的带动作用，通过专项行动释放一大批岗位需求。目前据了解，这28家企业示范基地共为高校毕业生提供了约9.3万个就业岗位，招聘岗位的数量再创新高。
二是提供了一批服务指导。企业示范基地分别发挥他们各自的优势，共遴选了超过500名创业就业导师，通过线上讲座、网络培训、投融资对接、技术辅导等多种方式，为高校创业团队提供专业化的指导和服务。目前，已开展了多场系列对接活动，初步估算，通过这些对接活动，各类活动将指导1000多个创业团队，服务近5000名高校毕业生。
三是发布了一批创新创业需求。企业示范基地广泛发动集团公司和下属企业、园区，来征集创新创业的需求，面向高校集中发布相关信息，由高校创业团队来“揭榜”攻关。目前，企业已经梳理了需求百余条，将在后续为“揭榜”团队提供支持。从我们了解的情况来看，有的央企示范基地就明确提出，将累计提供超过1000万元的资金，来支持“揭榜”的高校创业团队开展有关技术和项目攻关。
四是对接了一批优秀的创业项目。除了前面提到的企业示范基地外，我们还有高校的示范基地。在“校企行”活动过程中，这些高校示范基地结合各自学科设置和专业特点，也遴选了一批优秀大学生创业团队和项目，与企业的示范基地开展项目的对接活动。目前，已经梳理出了超过500个优质的项目，正在抓紧进行对接。
此外，各“双创”示范基地还依托各类线上平台、线下园区、孵化载体等资源，出台减免或者减半租金、开放实验室资源、金融资源对接等促进创新创业的各类举措，为高校毕业生就业创业提供全方位的服务。
孟玮表示，下一步将把“双创”示范基地“校企行”行动作为今年创新创业的重点工作，持续推进校企“双创”示范基地加强对接合作，进一步挖掘岗位需求，释放高校毕业生就业创业潜力，多措并举促进高校毕业生的创业就业。
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