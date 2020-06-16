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发改委：打造医疗防治、物资储备、产能动员“三位一体”的保障体系

2020年06月16日11:00  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月16日电（许维娜）6月16日，国家发改委召开6月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮出席发布会，介绍宏观经济运行情况并回应热点问题。

孟玮介绍，《关于健全公共卫生应急物资保障体系的实施方案》（以下简称《实施方案》）瞄准我国公共卫生应急物资保障体系存在的问题和薄弱环节，着力补短板、强弱项，全面系统提升重大突发公共卫生事件的应对能力。

孟玮指出，《实施方案》审议通过后，我们正在会同有关部门和地方，紧紧围绕着“三位一体”，就是要打造医疗防治、物资储备、产能动员“三位一体”的保障体系，围绕着这样的体系全力推动相关工作的落实。

第一加快补齐医疗防治方面的硬件短板。这次疫情期间，也暴露出来我们在预防防治方面存在一些短板弱项，主要有三个方面的工作：

一是夯实“防”的基础。重点是加大各级疾控机构和相关生物安全实验室建设投入，完善设备配置，统筹优化检验检测资源的区域布局，实现每个省份至少有1个生物安全三级水平的实验室，大幅提高重大疫情监测预警能力。二是提升“治”的能力。重点加强与传染病救治相关的国家医学中心、区域医疗中心建设，在省市两级设置重大疫情救治基地，优化完善基层医疗救治设施布局，开展关键核心、基础前沿技术攻关，全面提升医疗救治的快速反应和基层处置能力。三是加强评级转换。重点要借鉴这次方舱医院建设的经验，推广实施大型体育场馆、展览馆等公共设施平急两用的改造，补充完善和强化应急处置内容，预留好发展空间。一旦在今后发生重大疫情或者是突发情况，就能够快速的转化为救治和避险避灾的场所。

第二，加强公共卫生应急物资储备建设。着力在“储”“采”“调”这三个字上下功夫。一是提升“储”的效能。主要是加强医疗机构相关救治设备和应急物资的配置，充实完善专用应急物资储备的品种规模，支持和鼓励企业、机关单位和居民参与储备，确保关键的时刻能够拿得出、调得快、用得上。二是健全“采”的规范。完善应急物资采购制度、健全应急物资征用机制、积极拓展应急物资来源渠道，保障供应的安全可靠。三是强化“调”的统筹。建立健全应急物资调配协同联动机制，完善应急物流保障能力，加强应急物资信息的互联互通，确保一旦有需求就能够及时的把物资送达。

第三，提升公共卫生应急物资生产动员能力。进一步理清需求、优化流程、建立机制、优化产能协同保障和区域布局，增强医疗物资和装备的应急转产能力。在应对重大疫情的时候，储备动用消耗后，能够及时的填补物资供应的缺口，与实物储备形成衔接有序、梯次支撑的保障合力。

“健全公共卫生应急物资保障体系是一项系统工程，我们将会同各部门、各地方协同推进。”孟玮表示，一方面，优化调整中央预算内投资结构，加大支持力度。另一方面，指导地方因地制宜抓好各项工作，做好资金的保障，下力气抓好落实，切实保障好人民群众的生命安全和身体健康，为我国的经济社会平稳发展营造一个良好的环境。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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