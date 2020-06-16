禁渔令下"江鲜"仍在交易 长江鱼类偷捕销售呈组织化专业化

长达十年的长江“禁渔令”实施已近半年，但记者近期暗访发现，长江偷捕鱼类现象并未禁绝，特别是“江鲜”仍在暗中交易。暴利驱使下，对长江鱼类的捕捞、运输、销售，已经形成完整的黑色地下产业链。
现象
“江鲜”价格比往年涨了一倍
10多条刀鱼依次排开，江虾占了半个水箱……这是记者近期在长江沿线某市水产市场看到的景象。“小江刀一公斤500元，超过二两的一公斤800元。”一位鱼贩子称。在另外一个市的商贸批发市场，一位纪姓商户告诉记者，吃“江鲜”需要通过特殊渠道提前两天订货。
长江刀鱼被誉为“长江三鲜”之一。由于环境恶化、捕捞过度等诸多原因，近年来刀鱼资源严重枯竭。随着数量减少，价格不断走高，一些不法分子为获取暴利铤而走险。
“物以稀为贵，越是禁止价格越高。”当地商户告诉记者，“刀鱼的价格比往年涨了一倍，供不应求。清明前的长江刀鱼刺很软，一公斤甚至能卖到6000元左右。”
某市市场监管局、农业农村局、公安局等曾联合开展长江水产品专项执法行动，工作人员透露：“执法中发现，私下里还是有偷偷摸摸点对点的销售，在一些餐馆发现有长江水产品。”
链条
偷捕和销售呈组织化专业化
电鱼是偷捕的主要方式。“这是标准的酷捕滥捞、竭泽而渔。现在，即便是长江禁渔以后，也仍看到不少人非法电鱼，让人愤怒、痛心。”多年从事长江水生物保护的志愿者张明浩说。
“长江禁渔后，受暴利驱动，一些原先并非渔民的人也加入偷捕。”长江航运公安局镇江分局刑侦支队支队长曹钦说，这些人主观恶意大，反侦查能力强，呈现组织化、专业化特点。
中国海监江苏省总队三级调研员岳才俊介绍，长江禁渔以来，渔政部门已组织开展4次省级长江渔政专项执法行动。从查获的较大非法捕捞案件看，非法捕鱼团伙常常使用便携式电鱼设备，快艇分工协作，机动灵活，遇到查处经常会把作案工具直接丢入江中销毁罪证，导致执法取证难度大。
据警方和渔政部门反映，长江渔业资源的捕捞、运输、销售已经形成一条非法利益链。
问题
长江禁渔不能沦为一纸空文
长江是世界上水生生物多样性最为丰富的河流之一，也是维护我国生态安全的重要屏障，十年“禁渔令”旨在让长江休养生息。
但承担保护长江重任的渔政部门人员却严重不足，装备同样捉襟见肘。为弥补长江渔政力量不足等问题，江苏试点聘请退出捕捞的渔民为护渔员，建立护渔队伍。目前，扬州等地已在重点水域或易发江段安装视频监控，并借助无人机开展区域巡航。
有关人士认为，长江生态保护需加强部门联动，对捕捞、运输、销售、餐饮等多环节进行监管。同时，要加强渔民职业技能培训，帮助他们顺利转型。据新华社
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】