人民网>>财经

禁渔令下"江鲜"仍在交易 长江鱼类偷捕销售呈组织化专业化

2020年06月16日14:35  来源：北京晚报
 
原标题：禁渔令下“江鲜”仍在高价交易

　　长达十年的长江“禁渔令”实施已近半年，但记者近期暗访发现，长江偷捕鱼类现象并未禁绝，特别是“江鲜”仍在暗中交易。暴利驱使下，对长江鱼类的捕捞、运输、销售，已经形成完整的黑色地下产业链。

　　现象

　　“江鲜”价格比往年涨了一倍

　　10多条刀鱼依次排开，江虾占了半个水箱……这是记者近期在长江沿线某市水产市场看到的景象。“小江刀一公斤500元，超过二两的一公斤800元。”一位鱼贩子称。在另外一个市的商贸批发市场，一位纪姓商户告诉记者，吃“江鲜”需要通过特殊渠道提前两天订货。

　　长江刀鱼被誉为“长江三鲜”之一。由于环境恶化、捕捞过度等诸多原因，近年来刀鱼资源严重枯竭。随着数量减少，价格不断走高，一些不法分子为获取暴利铤而走险。

　　“物以稀为贵，越是禁止价格越高。”当地商户告诉记者，“刀鱼的价格比往年涨了一倍，供不应求。清明前的长江刀鱼刺很软，一公斤甚至能卖到6000元左右。”

　　某市市场监管局、农业农村局、公安局等曾联合开展长江水产品专项执法行动，工作人员透露：“执法中发现，私下里还是有偷偷摸摸点对点的销售，在一些餐馆发现有长江水产品。”

　　链条

　　偷捕和销售呈组织化专业化

　　电鱼是偷捕的主要方式。“这是标准的酷捕滥捞、竭泽而渔。现在，即便是长江禁渔以后，也仍看到不少人非法电鱼，让人愤怒、痛心。”多年从事长江水生物保护的志愿者张明浩说。

　　“长江禁渔后，受暴利驱动，一些原先并非渔民的人也加入偷捕。”长江航运公安局镇江分局刑侦支队支队长曹钦说，这些人主观恶意大，反侦查能力强，呈现组织化、专业化特点。

　　中国海监江苏省总队三级调研员岳才俊介绍，长江禁渔以来，渔政部门已组织开展4次省级长江渔政专项执法行动。从查获的较大非法捕捞案件看，非法捕鱼团伙常常使用便携式电鱼设备，快艇分工协作，机动灵活，遇到查处经常会把作案工具直接丢入江中销毁罪证，导致执法取证难度大。

　　据警方和渔政部门反映，长江渔业资源的捕捞、运输、销售已经形成一条非法利益链。

　　问题

　　长江禁渔不能沦为一纸空文

　　长江是世界上水生生物多样性最为丰富的河流之一，也是维护我国生态安全的重要屏障，十年“禁渔令”旨在让长江休养生息。

　　但承担保护长江重任的渔政部门人员却严重不足，装备同样捉襟见肘。为弥补长江渔政力量不足等问题，江苏试点聘请退出捕捞的渔民为护渔员，建立护渔队伍。目前，扬州等地已在重点水域或易发江段安装视频监控，并借助无人机开展区域巡航。

　　有关人士认为，长江生态保护需加强部门联动，对捕捞、运输、销售、餐饮等多环节进行监管。同时，要加强渔民职业技能培训，帮助他们顺利转型。据新华社

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved