禁渔令下"江鲜"仍在交易 长江鱼类偷捕销售呈组织化专业化

原标题：禁渔令下“江鲜”仍在高价交易

长达十年的长江“禁渔令”实施已近半年，但记者近期暗访发现，长江偷捕鱼类现象并未禁绝，特别是“江鲜”仍在暗中交易。暴利驱使下，对长江鱼类的捕捞、运输、销售，已经形成完整的黑色地下产业链。

现象

“江鲜”价格比往年涨了一倍

10多条刀鱼依次排开，江虾占了半个水箱……这是记者近期在长江沿线某市水产市场看到的景象。“小江刀一公斤500元，超过二两的一公斤800元。”一位鱼贩子称。在另外一个市的商贸批发市场，一位纪姓商户告诉记者，吃“江鲜”需要通过特殊渠道提前两天订货。

长江刀鱼被誉为“长江三鲜”之一。由于环境恶化、捕捞过度等诸多原因，近年来刀鱼资源严重枯竭。随着数量减少，价格不断走高，一些不法分子为获取暴利铤而走险。

“物以稀为贵，越是禁止价格越高。”当地商户告诉记者，“刀鱼的价格比往年涨了一倍，供不应求。清明前的长江刀鱼刺很软，一公斤甚至能卖到6000元左右。”

某市市场监管局、农业农村局、公安局等曾联合开展长江水产品专项执法行动，工作人员透露：“执法中发现，私下里还是有偷偷摸摸点对点的销售，在一些餐馆发现有长江水产品。”

链条

偷捕和销售呈组织化专业化

电鱼是偷捕的主要方式。“这是标准的酷捕滥捞、竭泽而渔。现在，即便是长江禁渔以后，也仍看到不少人非法电鱼，让人愤怒、痛心。”多年从事长江水生物保护的志愿者张明浩说。

“长江禁渔后，受暴利驱动，一些原先并非渔民的人也加入偷捕。”长江航运公安局镇江分局刑侦支队支队长曹钦说，这些人主观恶意大，反侦查能力强，呈现组织化、专业化特点。

中国海监江苏省总队三级调研员岳才俊介绍，长江禁渔以来，渔政部门已组织开展4次省级长江渔政专项执法行动。从查获的较大非法捕捞案件看，非法捕鱼团伙常常使用便携式电鱼设备，快艇分工协作，机动灵活，遇到查处经常会把作案工具直接丢入江中销毁罪证，导致执法取证难度大。

据警方和渔政部门反映，长江渔业资源的捕捞、运输、销售已经形成一条非法利益链。

问题

长江禁渔不能沦为一纸空文

长江是世界上水生生物多样性最为丰富的河流之一，也是维护我国生态安全的重要屏障，十年“禁渔令”旨在让长江休养生息。

但承担保护长江重任的渔政部门人员却严重不足，装备同样捉襟见肘。为弥补长江渔政力量不足等问题，江苏试点聘请退出捕捞的渔民为护渔员，建立护渔队伍。目前，扬州等地已在重点水域或易发江段安装视频监控，并借助无人机开展区域巡航。

有关人士认为，长江生态保护需加强部门联动，对捕捞、运输、销售、餐饮等多环节进行监管。同时，要加强渔民职业技能培训，帮助他们顺利转型。据新华社

(责编：李都也(实习生)、李栋)