原标题：让营销人看得见未来，了不起学院助力企业顺势而为

当下，直播带货汹涌而来，短视频如日中天，数字营销新的玩法为商家、品牌主打开了全新的发挥空间。但如何抓住机会窗口，实现顺势而为，是不少企业心头的疑惑。

“了不起学院”就是这样一家为各行各业释疑授道的培训服务机构，让更多企业具备“借势起飞”的能力。

据悉，“了不起学院”以传播创新营销模式与实战课程内容为核心，关注营销层面中的创新力量，面向全球品牌主、营销代理机构的市场营销人群，业务已经覆盖中国、日本、美国、新加坡、德国等。“了不起学院”通过汇集行业营销专家、一线创新营销操盘手、创新营销平台负责人，以及当红主播，以“线上+线下”的形式，对外输出营销热点、实用的方法论及实战经验技巧。

“让营销人群看得见未来”，在复杂多变的环境下，能做到这一点着实不易。而这恰恰是“了不起学院”的使命。从2019年开始，学院与快手、百度等互联网头部平台合作，陆续在中国北京、日本东京、北美开展了营销知识分享与专家交流活动，探讨行业趋势，传递实用课程。通过系统化、体系化的传递内容营销、场景营销、信息流、短视频、直播带货等创新营销知识，更多企业从中受益，并走到了营销的前沿。

互联网是一个瞬息万变的行业，新的营销媒介与形式不断推陈出新，只有与各大互联网平台紧密合作，才能感知到行业微末变化，并快速调整知识构成与组合，让企业跟得上脚步。

一方面，“了不起学院”与中欧营销学会、长江互联网学会等学界机构深度合作，整合资源、课程，另一方面引入了阿里、腾讯、美团点评、百度、快手、巨量引擎、京东等互联网主流平台及雀巢、361度、高通等品牌主的高层专家作为讲师，从行业趋势到实战操盘，实现了更为全面的课程覆盖。而从课堂形式上，“了不起学院”也打破了传统线下课堂、线上直播的窠臼，提供了深度沟通、一线探秘、休闲游学等多种机会。

2020年，“了不起学院”紧跟互联网形态演变，契合数字化、协同化、全链路化的需求，将与更多互联网平台达成合作，推出更多鲜活、趋势性的营销课程，让企业在趋势面前不掉队，快速应用到业务中去。

(责编：毕磊、夏晓伦)