人民网>>财经

让营销人看得见未来 了不起学院助力企业顺势而为

2020年06月16日17:49  来源：环球网
 
原标题：让营销人看得见未来，了不起学院助力企业顺势而为

　　当下，直播带货汹涌而来，短视频如日中天，数字营销新的玩法为商家、品牌主打开了全新的发挥空间。但如何抓住机会窗口，实现顺势而为，是不少企业心头的疑惑。

　　“了不起学院”就是这样一家为各行各业释疑授道的培训服务机构，让更多企业具备“借势起飞”的能力。

　　据悉，“了不起学院”以传播创新营销模式与实战课程内容为核心，关注营销层面中的创新力量，面向全球品牌主、营销代理机构的市场营销人群，业务已经覆盖中国、日本、美国、新加坡、德国等。“了不起学院”通过汇集行业营销专家、一线创新营销操盘手、创新营销平台负责人，以及当红主播，以“线上+线下”的形式，对外输出营销热点、实用的方法论及实战经验技巧。

　　“让营销人群看得见未来”，在复杂多变的环境下，能做到这一点着实不易。而这恰恰是“了不起学院”的使命。从2019年开始，学院与快手、百度等互联网头部平台合作，陆续在中国北京、日本东京、北美开展了营销知识分享与专家交流活动，探讨行业趋势，传递实用课程。通过系统化、体系化的传递内容营销、场景营销、信息流、短视频、直播带货等创新营销知识，更多企业从中受益，并走到了营销的前沿。

　　互联网是一个瞬息万变的行业，新的营销媒介与形式不断推陈出新，只有与各大互联网平台紧密合作，才能感知到行业微末变化，并快速调整知识构成与组合，让企业跟得上脚步。

　　一方面，“了不起学院”与中欧营销学会、长江互联网学会等学界机构深度合作，整合资源、课程，另一方面引入了阿里、腾讯、美团点评、百度、快手、巨量引擎、京东等互联网主流平台及雀巢、361度、高通等品牌主的高层专家作为讲师，从行业趋势到实战操盘，实现了更为全面的课程覆盖。而从课堂形式上，“了不起学院”也打破了传统线下课堂、线上直播的窠臼，提供了深度沟通、一线探秘、休闲游学等多种机会。

　　2020年，“了不起学院”紧跟互联网形态演变，契合数字化、协同化、全链路化的需求，将与更多互联网平台达成合作，推出更多鲜活、趋势性的营销课程，让企业在趋势面前不掉队，快速应用到业务中去。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved