重塑“智慧企业”愿景  SAP全球蓝宝石大会在线开启

6月16日，SAP全球蓝宝石大会中国峰会在线开启，SAP全球CEO柯睿安（Christian Klein）深入阐述了智慧企业的三大突出优势：韧性、盈利能力、可持续发展。同时，他呼吁共同踏上智慧企业转型之路，将挑战转化为机遇。SAP执行董事会成员傅美黛（Adaire Fox-Martin）通过对话客户，分享了企业如何通过明智的技术投资，赢得差异化优势，加速业务增长。

SAP大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）在主题演讲中表示，疫情让我们重新认识到，加速数字化转型势在必行，打造智慧企业从未如此重要和迫在眉睫。数字化程度越高的企业，越能更好地适应客户变化的需求，继续交付生产并取得成功。科技驱动我们进入了新常态，SAP将致力于携手生态伙伴，助力客户成功上云。

SAP中国总经理李强发表了题为“在中国，为中国——SAP助力经济高质量发展”的演讲。他说：“作为数字经济核心企业、工业互联网的领导企业和新基建积极参与者，SAP正在深度融入中国产业链分工体系，聚焦25个行业，推动企业在全产业链上实现数字化转型，为深化供给侧改革赋能。我们也一直致力于与各级政府合作，打造面向中小企业的创新赋能平台。”

中国企业家也畅谈了数字化转型历程。老乡鸡集团副董事长束小龙谈到：“企业的高速发展，意味着门店增多、产品扩充、上新加快。不久前上线的SAP S/4HANA，灵活稳健，推动了管理效率提升和流程标准化。”新松公司创始人、总裁曲道奎说：“数字工厂时代已经来临，疫情加速了制造模式由大批量、规模化，向个性化、定制化的转变。随着技术的成熟和工业互联网的发展，智能制造正在推动制造模式的转型升级。“（牛广文）

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