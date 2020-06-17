抗疫特别国债首发一千七百亿元

本报北京6月16日电 （记者曲哲涵）财政部今日在官网公布，为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，决定发行2020年抗疫特别国债（一、二、三期），竞争性招标面值总额合计1700亿元。

2020年抗疫特别国债一期为5年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额500亿元；抗疫特别国债二期为7年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额500亿元；抗疫特别国债三期为10年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额700亿元，这三期均不进行甲类成员追加投标。一、二期在2020年6月18日招标，6月19日开始计息，6月23日起上市交易，利息按年支付；三期在2020年6月23日招标，6月24日开始计息，6月30日起上市交易，利息按半年支付。

根据财政部公告，抗疫特别国债（一、二、三期）招标工作按《2020年记账式国债招标发行规则》执行。据此《规则》，此次抗疫特别国债将通过竞争性招标确定票面利率；中标机构可以通过分销转让中标的全部或部分国债债权额度，分销对象包括在证券登记公司开立股票和基金账户，在中央结算公司、商业银行开立债权账户的各类投资者，这意味着个人投资者也可购买。根据《规则》，记账式国债可以上市交易，上市后各期国债可在各交易场所间相互转托管，通过商业银行柜台购买的国债，可以在债券托管银行质押贷款。

今年5月下旬全国人大审议通过的预算报告明确，抗疫特别国债是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，不计入财政赤字，纳入国债余额限额管理，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。抗疫特别国债利息由中央财政全额负担，本金由中央财政偿还3000亿元，地方财政偿还7000亿元。抗疫特别国债收支纳入政府性基金预算管理。

专家表示，从投资风险及收益看，抗疫特别国债是长期国债，以国家信用担保，收益稳定，可规避经济周期调整风险。投资者如需变现可以通过市场卖出，或者到银行进行质押贷款，一般最高可以贷持有国债本金的九成。

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 10 版）

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