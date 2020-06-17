国家发改委：经济运行秩序重回正轨

本报记者 曹政

2020年下半场即将来临，中国经济形势走向如何？疫情之下还承受哪些压力？老百姓关心的菜价、肉价是涨是跌？在昨天的国家发改委6月例行发布会上，新闻发言人孟玮介绍，5月份，我国经济运行秩序重回正轨，部分工业实物量指标明显回升。从数据来看，随着我国疫情防控取得重大战略成果，5月份经济社会秩序有序恢复，主要经济指标持续改善。

CPI创14个月来最小涨幅

5月份CPI同比涨幅2.4%

比上月收窄0.9个百分点

电量指标能洞察经济运行的趋势。5月份，我国发电量同比增长4.3%，增速比4月份提高4个百分点；全社会用电量同比增长4.6%，增速比上月提高3.9个百分点。

老百姓关心的价格方面，5月份，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.9个百分点，环比下跌0.8%，“主要原因是随着鲜活农副产品生产运输恢复正常，新鲜蔬菜大量上市，生猪复产扩产态势良好，农副食品有效供应明显增加。”孟玮说，当月，猪肉、鲜菜、鸡肉和鸡蛋价格环比分别下跌8.1%、12.5%、4.1%和4.8%，对CPI环比下跌的拉动作用显著。

“5月份CPI同比涨幅2.4%，比上月收窄了0.9个百分点，这是近14个月以来的最小的涨幅。”孟玮说，特别是CPI和核心CPI同比涨幅的差距在缩小，由今年2月份的4.2个百分点收窄为今年5月份的1.3个百分点，4到5月份核心CPI的涨幅都是1.1%，这也进一步表明推动CPI上涨的结构性因素正在较快的减弱，主要是猪肉和蔬菜等农副产品的价格出现了较大幅度的回落。

物价总水平将处合理区间

猪肉价格比2月中旬降超20%

15种蔬菜价格比1月底降超40%

截至目前，36个大中城市、超市和集贸市场的猪肉价格比2月中旬的高点下降幅度超过了20%。15种蔬菜综合平均价格比1月底的高点下降超过了40%，猪肉和蔬菜价格的下降幅度比较明显。

下一步的猪肉价格将如何变化？其实，从去年以来各地区、各部门采取了积极有力的措施，推进生猪复产扩产。“当前生猪复产的势头还是比较好的。规模养殖场扩产速度比较快，生猪养殖的规模化、标准化程度，以及生物安全防护的水平明显提升。”孟玮说。

有关部门的监测数据也显示，能繁母猪存栏量和生猪存栏量比去年9、10月份出现了较大幅度的回升。新生仔猪量连续多月在增多，预计今年3季度育肥猪的供应将趋于改善。今年下半年猪肉价格有望保持稳步回落的态势，并可能随着季节性和节日性的需求变化而有所波动。此外，我国粮食和食用油供应充足，粮油的价格有望平稳运行，蔬菜、水果等价格可能会有正常季节性的波动，但是食品价格总体将保持基本平稳的态势。

“随着翘尾影响逐步回落，预计今年后期CPI涨幅有望继续收窄，全年可能呈现前高后低态势，物价总水平将处于一个合理的区间。”孟玮说。

主要经济指标持续改善

5月制造业采购经理指数为50.6%

非制造业商务活动指数为53.6%

从数据来看，随着我国疫情防控取得重大战略成果，5月份经济社会秩序有序恢复，主要经济指标持续改善。

具体来看，我国生产供给持续回升。5月份规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速比上个月加快了0.5个百分点，服务业生产指数的增速由负转正，由4月份的下降4.5%转为增长1%。

内需复苏也较为明显。从消费来看，市场销售逐步回暖。5月份社会消费品零售总额下降2.8%，但是降幅较上月收窄了4.7个百分点。从投资来看，投资降幅继续收窄，前5个月固定资产投资下降6.3%，降幅比前4个月收窄了4个百分点。从出口看，今年5月份以人民币计价的出口增长1.4%。

此外，市场预期保持稳定。5月份制造业采购经理指数为50.6%，非制造业商务活动指数为53.6%。两大指数都是连续三个月位于荣枯线以上。

“全球疫情和世界经济形势依然复杂严峻，对我国经济发展的冲击和影响还在不断显现；国内散发病例依然存在，一定程度上可能会影响居民消费的信心和服务业的恢复。”孟玮说，当前，重点针对经济运行中的突出问题，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，大力挖掘释放内需潜力，抓好援企稳企政策落实，重点落实好减税降费各项政策。同时，千方百计保就业、保民生，重点瞄准高校毕业生、农民工等重点群体，强化援企稳岗和就业帮扶，促进创业带动就业。

(责编：李都也(实习生)、李栋)