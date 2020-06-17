发改委：加快补齐城镇基础 设施和公共服务短板

16日，在国家发展改革委举行的新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮指出，下一步，将围绕提升城镇化的质量和水平，加快补齐城镇基础设施和公共服务的短板，更加注重城市的更新和城市治理，提高对产业和人口集聚的支撑能力。

孟玮表示，近年来，我国新型城镇化建设有力有序推进，逐步成为扩大内需的主要动力。但是在新型城镇化过程中，也存在不少短板和弱项。主要表现在城镇的公共设施供给和人口规模不相匹配、城市建设的投融资机制还不够健全、城市治理能力还不够高等方面。

她介绍说，下一步，在加快补齐城镇基础设施和公共服务的短板等方面，重点工作主要有以下几个方面：第一，以常住人口规模为依据，健全城市公共服务体系。推动各类城市特别是农业转移人口集中流入的城市，放开放宽落户限制，继续完善以居住证为载体，与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制，并按照常住人口规模、分布和结构来配备基本公共服务设施。同时加快发展中心城市和重点城市群，形成新的增长极和增长空间。

第二，以县城城镇化补短板强弱项为切入点，提升城镇综合承载能力。近日，国家发展改革委已经印发了《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》，瞄准市场不能有效配置资源、需要政府支持引导的公共领域，围绕健全公共卫生服务设施、环境卫生基础设施、市政公共设施和县域经济培育设施等4个方面，明确提出了17项建设任务，优先支持东部地区基础较好县城建设，有序支持中西部和东北城镇化地区县城建设，合理引导其他县城建设。

第三，以老旧小区改造为抓手，加快推进城市更新。要改造一批老旧小区，财政给予适当补助，重点支持完善水电气路信等配套基础设施，以及养老托育、停车、便民市场等公共服务设施，切实改善群众的居住条件。因地制宜推进老旧厂区、老旧街区和城中村改造。

第四，以社区为基础，提升城市治理水平。推动城市政府向服务型转变、治理方式向精细化转型、配套资源向街道社区下沉，建设集基本和非基本公共服务等功能于一体的美好生活服务站，增强社区综合服务功能。补齐公共卫生短板，全面加强环境治理。同时，推进智慧城市建设，完善智能化精细化城市管理平台。

(责编：李都也(实习生)、李栋)