四部门：中央财政将给予国家救灾农药承储企业资金补助

人民网北京6月17日电（许维娜）国家发改委官网消息显示，日前，国家发展改革委、财政部、农业农村部、供销合作总社联合印发《国家救灾农药储备管理办法（暂行）》（以下简称《办法》）。《办法》提出，国家救灾农药储备任务由企业自愿承担并自负盈亏，所需资金可向中国农业发展银行等申请贷款解决，中央财政给予资金补助。中央财政按照 1 年期贷款市场报价利率标准对国家救灾农药储备给予资金补助。中央政府或地方政府利用农作物病虫害防治资金采购农药时，应优先采购国家救灾储备农药。
《办法》明确，上述任务由按部门职责分工负责，由国家发展改革委、财政部会同农业农村部根据形势变化，确定国家救灾农药储备规模。农业农村部确定储备品种及形态，组织选定承储企业，下达储备计划及动用指令，负责事中事后监管、信息共享、政策宣传等工作。供销合作总社配合农业农村部做好承储企业选定、事中事后监管、宣传引导等相关工作。
国家救灾农药年度储备时间为 12 个月。国家救灾农药储备品种选定坚持常态救灾和非常态救灾相统一、常规农药与新型农药相结合，主要用于满足年度重大突发病虫害防治用药需求，并兼顾多年不遇非常见重大突发病虫害救治用药需求。针对三大主粮（小麦、水稻、玉米）作物重大突发病虫害防控需要及发生趋势预测，由农业农村部组织专家提出年度具体储备品种意见。
《办法》规定了承储企业基本条件及选定方式。国家救灾农药储备承储企业兼顾大型农药生产、流通企业。承储企业应具备以下基本条件：
一是在中国境内具备农药生产或经营许可证，具有独立法人资格，经营正常。二是实缴资本原则上不低于 3000 万元人民币。三是近三年每年农药销售收入原则上不低于 1 亿元人民币（以年度审计报告为准）。四是符合国家产业政策规定和环保要求，具有与储备规模相适应的仓储能力。五是银行信誉优良。
后续由农业农村部牵头、供销合作总社配合，组织技术支持单位委托招标代理机构，按照公开、公平、公正原则，通过招标等方式确定承储企业。中标后，承储企业的承储责任期为 2年，期间未履行承储企业相关义务的均视为未完成储备任务。
《办法》要求，承储企业在承储责任期内应履行以下义务：
一是严格落实年度储备任务。二是保证储备农药质量合格，储备设施、设备等符合要求。三是严格规范储备贷款使用，严禁挪作他用。四是建立规范的台账管理、出入库管理、验收和保管制度，保证账实相符、账表相符，定期对储备情况进行自查。五是监测相关农药价格行情，遇特殊情况及时上报，并对真实性负责。六是及时提供申请补助资金所需的各类出入库单据、运输票据及证明文件等资料，并对真实性负责。其中，中央企业资料提供给财政部及其北京监管局；地方企业资料提供给当地省（区、市）财政厅（局）、财政部当地监管局。七是储备农药用于满足国内防治农业病虫灾害需要，不得出口。
此外，《办法》强调，承储企业出现以下情形，均视为未完成储备任务，中央财政不予资金补助，4 年内不得承担国家救灾农药储备任务：一是相关违法行为移交相关部门依法处置。二是未完成储备任务考核。三是储备投放情况弄虚作假。储备产品出现明显质量问题、给使用者造成较大损失。四是将国家救灾储备农药用于出口。其他未按要求落实储备任务的违规行为。
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