原标题：湖南长沙：持续开展四大专项行动 打造营商环境新高地

近年来，长沙市认真贯彻落党中央、国务院和省委省政府关于优化营商环境一系列工作部署，着力加强顶层设计、务实改革创新、推进简政放权、提升服务效能，全市营商环境持续优化。特别是去年以来，市委、市政府把优化营商环境摆在事关发展全局的重要位置，作为推进高质量发展的“头号工程”，大力实施效能提速、实体经济降成本、企业家权益保护、政策落地等四大专项行动，全力打造具有吸引力、创造力和竞争力的营商环境高地。

强化协调统筹，凝聚工作合力

2017年，省委常委、市委书记胡衡华一到任就开始积极研究部署优化营商环境工作。2018年，亲自部署市发展改革委结合国家营商环境试评价情况和前期调研成果，站在战略和全局的高度，研究制定长沙专门的政策体系、考核体系和评价体系。

2019年农历新年第一个工作日，长沙就召开了全市“营商环境优化年”建设推进大会，铺排了效能提速、实体经济降成本、企业家权益保护、政策落地等4大专项行动和21项具体工作任务，正式发起了长沙打造国际一流营商环境的动员令。

市委、市政府主要领导坚持“一月一调度，一季一讲评”，及时总结通报工作推进成效和不足，研究解决有关重大问题。领导小组办公室主任和各“指标长”实施高频不定期调度的工作机制，切实加强问题协调，确保各项任务扎实推进。

市优化办和各指标牵头单位坚持将“改”字贯穿始终，对上级和领导交办的具体问题、第三方评估指出的问题、国家和省评价中发现的问题及企业反映的突出问题进行全面梳理、集中交办，并实行台账管理，一项一项抓好落实。

为营造公平竞争的市场环境，着力提升政务服务能力和水平，切实降低制度性交易成本，打造中部标杆、全国领先、国际一流的营商环境，更大激发市场活力和社会创造力，促进经济高质量发展，长沙专门出台《长沙市优化营商环境规定》，自今年6月1日起施行。

强化推进落实，提升工作水平

长沙全市政务服务事项目录已正式发布，“一网通办”系统上线试运行，依申请类政务服务事项网上办、一次办比例分别达到98.09%、98.49%。工程建设项目、水电气报装、市场准入“一件事一次办”综合窗运行良好，水电气办理时限平均压缩40%以上。

2019年全年为市场主体共计减税217亿元，取消、减免、降低市本级行政事业性和服务性收费2.9亿元，为企业降低社保成本31.5亿元，为企业返还补贴失业保险3亿元左右，累计为61.3万人次发放各类奖补资金7.38亿元。

开展“新官不理旧账”专项整治，梳理问题299个，解决问题194个，解决率达64%，部分区县（市）、园区实现清零。加快推进欠民营企业中小企业账款进度，清欠率达93%。搭建长沙市涉企政策发布平台，为企业提供政策信息和资金申报的全方位、一站式服务，2019年全年兑现奖补政策资金30.4亿元。

设立惠企政策服务专窗和服务专员、就近办责任人制度，在市直各相关单位设立政策落地服务专员，负责政策落实的咨询、解读、协调等有关工作。在各区县（市）、园区设立惠企政策就近办责任人，负责政策落地落实就近办，接受咨询、解读政策、解决企业困难，同时协调各部门政策兑现等有关工作。

强化改革引领，实现工作突破

优化营商环境永远在路上。2020年，长沙市将坚持从市场主体最急的事着眼、群众最盼的事着手，巩固2019年“营商环境优化年”成果，围绕《长沙市营商环境优化工程2020年行动方案》，深化改革、优化服务、激发活力，持续推进营商环境全面优化。

今年长沙将主要围绕1条工作主线：服务制造业高质量发展，推动2项重点任务：政务服务便利化改革和营商环境法治化建设，坚持3个工作导向：坚持问题导向（市场主体全生命周期全过程全方位影响企业发展的问题）、目标导向（中部标杆、全国领先、国际一流）、结果导向（国家、省评价结果运用），继续推进4大专项行动:效能提速、实体经济降成本、企业家权益保护、政策落地。

今年一季度，长沙全力推进24小时不打烊政务自助服务厅，试点企业开办线上线下“双通道”即办制改革。在全市推广“好差评”、电子证照、电子签章等系统，实现线上线下同质服务。持续推进“多测合一”和“区域评估”工作；优化工程建设许可阶段工作方式，继续将工业投资项目审批时限压减至40个工作日以内。

全面推进外资企业“多报合一”改革。放宽电商经营个体户经营场所限制，扩大告知承诺制的范围，帮助符合条件的小餐饮、食品销售等经营者第一时间开业。

据初步统计，一季度各区县（市）、园区累计为市场主体减免国有物业租金9783万元、减缓税收7.3亿元、减缓社保11.6亿元、发放奖补资金29.4亿元。对疫情防控重点保障企业发放优惠利率贷款58.46亿元，财政贴息后实际融资成本低于1.4%。受疫情影响，虽然一季度长沙经济出现下滑，但主要指标增速明显好于全国平均水平。初步核算，一季度实现地区生产总值同比下降0.6%，降幅小于全国6.2个百分点；全市规模以上工业增加值同比增长1.6%，高于全国平均水平10个百分点；地方一般公共预算收入同比增长2.7%。长沙的工作得到了中办国办调研组的高度肯定。今年一季度，新增“四上”企业202家，同比增长225.8%。一季度新设市场主体同比增长1.38%，其中新设个体工商户同比增长5.39%。

(责编：乔雪峰、毕磊)