高德打车联手多家出行平台共推打车比价

共享出行，作为“衣食住行”中非常重要的日常需求，发展了多年以后，如今终于也能够“货比三家”了。
现实中大多数人打车都需要精打细算，哪个平台价格更实惠？哪个平台有优惠补贴？为此，不少用户为寻找低价曾经下载了众多的打车软件，但如今打车平台越来越多。
根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》，我国已有140多家网约车平台公司取得了经营许可，用户通过逐一下载比较的方式已越来越难实现。
近年来，聚合打车平台应运而生。聚合平台最初涌现出来的最大价值不是比价格，而是通过一键多平台同时呼叫，能帮助乘客更快叫到车，提高出行效率。但多数的消费者不仅需要叫车快，也同时想节省成本。因此聚合平台的第二大价值——比价省钱，也日益凸显出来。
近日，高德打车联合多家出行平台，共同启动为期4个周的”周三比价日“活动，为成都、杭州、广州、东莞、长沙、西安、太原、深圳等多个重点城市的消费者，提供最高立减10元的打车优惠，倡议消费者打车之前先通过比价，再选择服务和价格适合的车型下单。
目前，高德打车已经接入了全国40多个出行平台，包括出租车、经济、舒适、商务、豪华等多种车型，也可提供即时打车、预约、接送机、代叫车等多种场景服务。正是这种“一键全网叫车”的模式，为消费者打车“货比三家”提供了可能。
打车先比价，影响的不仅仅是打算出门的消费者，也包括共享出行从业者。某网约车平台北京地区的运营负责人表示，每天都会通过高德打车查看各平台的打车预估价格，从而作为自身运营策略调整的重要凭据。
今年以来，受新冠疫情影响，人们的出行需求受到抑制，一些出行平台和网约车司机也面临很大的运营压力。发放打车优惠券，不仅为市民带来福利，刺激消费回暖，也将为出行平台和司机们渡过当前困境加把劲。
业内专家表示，从简单的信息聚合，到提供完整的传统出行企业数字化升级方案，到业务帮扶，到共同承诺敢坐敢赔，再到今天的“周三比价日”，聚合打车平台的生态系统构建更趋完善。在这个生态系统中，各出行服务商同台竞技，比效率、比价格、比服务，形成良性竞争，继而提升行业的整体服务水平，引领行业不断升级。（牛广文）
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