线上文玩电商借势直播悄然壮大

由于疫情的原因，文玩线下实体行业陷入一阵低迷之中，而线上文玩借助着“直播”的力量，正在悄然壮大。

据了解，早在2014年，就有商家通过社交平台、朋友圈发图文，售卖各类文玩，不同的爱好者还集结成社群，交流兴趣和信息。由于文玩本身是非标品，产地、材质、工艺等多个因素都会影响价格，而零散的商户加上鱼龙混杂的商品信息，给消费者购买带来很大的困难。

随后几年中，线上文玩电商“平台化”的快速发展，对于社会精神文化，和行业消费维权规则的拔高都具有重要意义。一些平时不了解文玩的人，会因为平台上琳琅满目的新奇好玩之物，而主动了解、购买，心生对于传统的敬畏。

如微拍堂等电商平台逐渐壮大，不仅上架玉翠珠宝这样的“入门级”文玩，并扩充到书画篆刻、钱币陶瓷、花鸟文娱等单价更高的品类里，平台的聚合效应和势能不断强化。

另外，文玩艺术品凝聚了人的兴趣爱好和消费需求，同时又让懂文玩爱文玩的人们汇聚在一起，形成独特的圈层文化，让人们在瞬息百变的世界里存有一个精神寄托。

虽然受到疫情的影响，一些承受不住经济压力的文玩店已经倒闭，但也让人们更加看到线上市场的重要性。尤其是“直播”的出现，让不同地域的人，聚集在同一个虚拟的网络空间里，看起来是一对多的互动，但又让观众感觉主播在单独“陪伴”他，与其他观众同享一种微妙的共情心理。可以说，直播打破了互联网上的原子状态，让更多人能走出孤独，发现美好，是天然的“抚慰式消费”的利器。

在线文玩行业也认识到了直播的巨大潜力，微拍堂相关负责人介绍，近一年里，完成了直播技术的闭环和硬件的铺设，将传统的商品静态图文，转变为视频直播售卖，从而大大提高了商品展示、交易达成、鉴真识宝等多个环节的效率。

在静态的图文交易场景里，消费者往往会再三掂量，反复与商家议价，判别真假。而在直播间里，主播高声介绍卖点，高光打在货品上，这种购买体验，与线下实物品鉴、拍卖体验几无差别。而在互动版聊模块中，一人出价，会有好多玩家在直播间给他出主意，带来的互动、共情、分享感更强。

而对于文玩鉴宝直播来说，工作于其中的主播不是那些具有强大带货能力，号召人们买买买的网红，而是真正有过硬职业技能，慧眼识货的“文玩鉴定师”。他们在直播间里定睛一看，就能估摸出买家的宝物是真是假，是“捡漏”还是“打眼”，估价几何，同时也不忘给买家科普古玩知识，倾囊相授寻宝心得。鉴宝直播间为买家和专家之间构建了分享沟通文玩知识的桥梁。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)