2020中国企业走出去风险发布网络大会在京举行

人民网北京6月17日电 当前，全球疫情仍在持续发酵，如何理性认识疫情给全球经济带来的影响，疫情给全球供应链带来了怎样的冲击，又该如何利用供应链优势来降低疫情对经济的损害？6月17日—18日，第六届“2020中国企业走出去风险发布会全球直播网络大会”在京举行，就全球产业链、供应链的困境与出路展开深入探讨并提出可行性解决方案。

据悉，“2020中国企业走出去风险发布会”由江泰国际合作联盟和江泰全球救援联盟主办，中国产业海外发展协会支持。与会人员有全球风险专家、驻华使馆高级外交官、前中国驻外大使及高级外交官、救援专家、投资服务专家、海外园区代表、走出去企业代表、商协会代表等。大会主要内容包括2020全球救援服务论坛暨新冠肺炎疫情出行风险对话、2020全球投资服务论坛暨驻华使馆与民营企业面对面及海外园区招商信息发布、风险版图和风险指引发布以及全球疫情下中企对外投资与合作的风险对策大咖对话、2020全球救援服务论坛暨新冠疫情出行风险对话等。

本届风险发布会，延续了往届风险发布的主要选题，同时增加了“全球公共卫生风险版图”和“全球供应链风险版图”，突出了在新冠肺炎疫情发生的背景下，对全球公共卫生治理短板和产业链、供应链不稳定的风险预测，包括对中国企业走出去重点国家和区域疫情流行时间和影响程度的预测。

江泰国际合作联盟主席沈开涛在致辞中表示，过去人们主要凭借经验对风险做出判断，所以预知风险有很大的局限性。现在借助互联网、大数据、物联网、人工智能等高科技手段，对风险发生的概率、性质、规模、影响等的预知能力大大提高。同时，他提出加强对全球风险的预知、加强对全球风险的预测、加强对全球风险的预警、加强做好防范风险的预案、加强对化解风险的预演、加强对重大风险的预防等“六预”解决方案。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文教授在发言中表示，还没有结束的疫情的影响是巨大的和长期的，企业家对此需要有清醒的判断，不仅要关注疫情的进一步变化，关注由此带来的国际政治格局的变化，走出去还需要精心筹划，在“百年未有之大变局”中，走得远比走得快更重要。

在当今以互联互通为特点的经济全球化时代，新冠肺炎疫情对全球供应链有何影响，现有的全球供应链暴露出哪些问题，企业和政府应如何应对？

外交学院世界政治研究中心主任施展教授在发言中指出，全球公共卫生风险对全球及区域供应链的挑战主要表现为新冠疫情全球爆发后，世界经济严重停摆，消费、贸易、生产、物流等处于停滞或艰难的恢复过程中。其中疫情后供应链、产业链变化与发展成为走出去的企业和地方政府机构关注的一个焦点。为此，他建议中国企业特别是民营及中小企业抓住风险的本质、不急不躁，中国制造业走出去在疫后的机会还是大于挑战的。

今年新冠病毒疫情引发了全球公共卫生风险，对海外旅行、商务、劳务出行、留学及探亲群体等造成了巨大的影响。

如何正确地看待出行中遇到的新问题和新困难，如何科学、合理地选择公共和商业服务来脱困、避险，帮助中国公民和企业应对新冠病毒疫情防控常态下的海外出行挑战。 在2020全球救援服务论坛暨新冠病毒疫情公民出行风险对话环节，来自旅行业界专家、领事保护专家、中国驻外大使或领事保护参赞、留学服务专家以及江泰全球救援联盟秘书长等嘉宾主要就疫情防控常态化与海外出行公共卫生安全、公民领事保护服务，及全球救援服务平台的使命与担当做详细解读，以及后疫情时代中国公民海外救援的挑战与对策，为走出去的中国公民、企业的后疫情时代海外出行集思广益。

作为本次风险发布会的重要环节，会上发布了《2020年中国企业走出去全球风险版图》、《2020年中国企业走出去公共卫生全球风险版图》和《2020年中国企业走出去供应链全球风险版图》。其中，风险版图包括亚洲版图、欧洲版图发布、大洋洲版图发布、非洲版图发布、美洲版图发布、供应链版风险版图、公共卫生风险版图等。

同时，记者从活动现场获悉，从2008年起，江泰通过创新医疗责任保险产品，运用市场机制建立了“保、调、赔、防、管”五位一体的医疗纠纷化解机制，推动了医疗卫生健康行业发展和医疗安全管理水平提升。江泰已在全国23个省、自治区、直辖市，共计145个地市(州)开展了医责险项目，累计让24997家医疗机构和91余万名医务人员获得了保险保障，为医疗机构提供保险保障7900亿元，共受理案件6.1万件，协助医疗机构取得赔款25亿元，成功调解纠纷案件近4万起。

(责编：孙阳、杨曦)