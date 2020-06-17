SAP推出多项创新 打造敏捷韧性的供应链

人民网北京6月17日电 突如其来的疫情对供应链带来极大冲击，使得企业对供应链的重视达到了前所未有的高度。日前，记者从SAP全球蓝宝石大会（SAPPHIRE NOW）中国峰会上获悉，SAP正通过不断创新，帮助客户打造敏捷而韧性的供应链。

SAP执行董事会成员邵思韬（Thomas Saueressig）介绍说，SAP通过升级的“工业4.0进行时”战略（Industry 4.Now），为整个供应链（从设计到运维）带来了重大创新，从而提供更高的智能化、自动化和响应能力。这一创新可以帮助企业在设计和制造智能产品和资产时，捕获和分析整个供应链中来自传感器的大量信息。

同时，借助“工业4.0进行时”，SAP将帮助企业打造一条真正的数字主线，贯穿智能产品和资产的整个生命周期，从设计到运维，并将获得的信息及时反馈到业务流程里。借助嵌入式分析和预测功能，这一智能将帮助人们做出更佳的业务决策，推动新的业务模式和收入。

此外，SAP发布统一商业网络战略。通过构建“智慧企业网络”，SAP专注于多企业业务流程数字化，从而提高整个供应链生态系统的可视性和协同性。 该计划横跨整个SAP，利用实时ERP、先进的分析和成功的网络解决方案，通过开放和互联的商业网络，交付整合信息。

SAP全球执行副总裁、SAP大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）在接受记者采访时表示，此次疫情再一次向所有的企业充分展示，数字化的转型是每一个企业必须要完成的工作，数字化转型可以帮助企业具有更高的韧性、更高的盈利能力和可持续发展能力。

“全球的供应链当中，中国扮演着非常重要的角色，中国已经建立起庞大、精良、高效的供应链。我们现在也看到，中国企业也在通过自身努力，不断追求更高的目标——更高的灵活性和韧性。这是一个正在发生的变化。在此过程当中，SAP会帮助我们的客户，实现供应链的高效和韧性之间的平衡。”纪秉盟说。

(责编：孙阳、杨曦)