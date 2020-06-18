广州推出消费扶贫平台

本报广州6月17日电 （记者罗艾桦、洪秋婷）近日，在广州市国资委、广州市交通运输局等单位的指导下，广州对口帮扶梅州指挥部与广州交通投资集团有限公司探索建立的北三环高速公路新安服务区全域消费扶贫平台——“驻村人+扶贫馆”正式开业。

“驻村人+扶贫馆”创新消费扶贫模式，借助北三环高速公路服务区密集的人、车流量，在新安服务区建立线上、线下扶贫渠道和直播平台，销售广州对口帮扶梅州、清远等地区扶贫农特产品，助力对口帮扶地区优质农特产品进入广州及珠三角市场，开拓消费扶贫新通道。据介绍，“驻村人+扶贫馆”线上线下同步运营、同价销售广州帮扶地区的农特产品，扫码下单快速方便。在新安服务区扶贫馆，线下设立实体门店，并设立扶贫产品专柜，在公共区域布置扶贫产品宣传窗。建立“驻村人+扶贫馆”同名网上商城，并在门店建立直播平台，为扶贫农产品企业、驻村第一书记、贫困村致富带头人提供直播带货场地。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 13 版）

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