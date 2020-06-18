农业农村部：大规模小麦机收基本结束

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本报北京6月17日电 （记者高云才、郁静娴）记者从农业农村部获悉：截至6月17日，全国已收获冬小麦3.05亿亩，大规模小麦机收基本结束，机收率达97%，其中黄淮海地区小麦机收率、玉米机播率分别达99%、93%，连续15天日机收过千万亩，均创历史新高。“三夏”机械化水平提高，有力确保了在疫情常态化防控条件下夏粮颗粒归仓、秋粮播在丰产期，为全年粮食丰收赢得主动。
今年全国大规模小麦跨区机收从5月25日开始由南向北迅速推进，小麦联合收获、秸秆还田离田、玉米免耕播种、高效植保等“一条龙”机械化作业同步展开。各主产区农机装备投入充足、组织调度有效、气象条件有利，“三夏”农业生产整体呈现形势稳、秩序好、进展快的特点。湖北、河南、安徽、江苏麦收相继告捷，均比往年提早3天左右，近日山东、河北、陕西麦收进入尾声。
“今年小麦生产，先后过了局部干旱、暖冬旺长、‘倒春寒’、病虫害好几个坎，田间管理期间又遇新冠肺炎疫情冲击，丰收来之不易。”农业农村部有关负责人表示，广大农民和科技人员辛勤劳动，为粮食安全和端牢饭碗增信心、添底气。总的看来，今年夏粮生育期气象条件总体较好，光温水匹配，特别是返青、灌浆期都出现有效降雨，利于小麦生长发育。
据初步统计，今年小麦收成好，主要体现为“三提高”：一是单产提高，预计亩产平均提高4公斤；二是品质提高，籽粒饱满，一二等麦明显增多；三是专用麦比例提高，强筋弱筋小麦占比比上年提高了2.8个百分点。
同时，夏季田管期间，将组织专家及早制定分区域、分作物技术指导方案，组织农技人员深入一线开展技术指导服务，因时因地因苗落实好田管措施，并切实抓好防灾减灾。
制图：朱 禹（新华社发）
《 人民日报 》（ 2020年06月18日 03 版）
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