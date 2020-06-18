两部门向三省区下拨2亿元中央防汛抗旱补助资金

本报北京6月17日电 （记者丁怡婷）17日，财政部、应急管理部向广西、广东、贵州3省（区）紧急下拨中央防汛抗旱补助资金2亿元，支持地方开展抗洪抢险救援工作。
入汛以来，我国南方地区发生多轮强降雨过程，特别是5月29日以来强降雨过程造成广西、广东、贵州等省（区）发生较重洪涝灾害。国家防总、应急管理部分析研判雨情汛情灾情，于6月7日16时启动了防汛Ⅳ级应急响应，派出工作组赴广西、广东等地指导抗洪抢险工作，调度消防救援队伍参加抗洪抢险，营救和疏散转移遇险群众。同时，督促指导各地落实责任，抓好大江大河超警河段巡查防守，切实做好水库（水电站）安全度汛、中小河流防洪、山洪地质灾害防御、城市内涝防范等工作，提前转移危险区群众，确保群众生命安全，最大限度减轻灾害损失。
《 人民日报 》（ 2020年06月18日 04 版）
别把电动平衡车当玩具 中消协:不建议为孩子购买和使用 经不住7岁女儿的请求，北京市的张先生日前从网上给女儿买了辆销量不错的电动平衡车。但女儿骑行玩耍时却突然从平衡车上摔出，造成左臂粉碎性骨折。医生表示，孩子的伤势相当于从3层楼的高度摔下来，儿童在骑行电动平衡车时发生事故导致住院的病例较多，…【详细】
数字经济赋能产业转型升级（新论） 我国超大规模的市场优势为数字经济发展提供了广阔而丰富的应用场景。数字经济不仅实现了自身的快速发展，也成为推动传统产业升级改造的重要引擎。数字经济赋能产业转型升级，背后有扎实的支撑，主要体现为总量优势和应用驱动。据专业机构统计，我国数…【详细】
原保监会主席项俊波受贿案一审宣判 本报南京6月16日电 6月16日，江苏省常州市中级人民法院公开宣判原中国保险监督管理委员会主席项俊波受贿案，对被告人项俊波以受贿罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百五十万元；对项俊波受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。项俊波当…【详细】
北京消协:直播带货"7天无理由退货"规定执行情况总体较好 本报北京6月16日电 （记者齐志明）16日，北京市消协发布的《直播带货消费调查报告》显示，当前直播带货“7天无理由退货”规定执行情况总体较好，但也存在部分虚假宣传、信息公示不全以及售后没有保证等损害消费者权益问题。 调查发现，…【详细】