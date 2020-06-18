今年底将实现贫困村通宽带比例超99% 优惠举措已惠及超1200万贫困户

数据来源：工信部、中国互联网信息中心

制图：张丹峰

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网络高速路不断向偏远贫困地区延伸，越来越多的农村贫困人口搭上了信息化快车，用上了便捷多样的信息服务，在共享信息化发展成果中有了更多获得感。当前，我国贫困地区网络基础设施建设进展如何？网络提速降费成效怎样？农村宽带应用有了哪些新变化？

高黎贡山峭壁耸立，怒江湍流而下，云南泸水市双米地村深居其中，在这样偏远难行的大山深处，架起了一条信息高速路。百兆光纤入户、高清电视进家，凭借从网络电视中学到的作物种植知识，贫困户密跃忠一年增收了4000多元，“家家户户通了网，看新闻、学农艺更方便，日子美起来了！”

网络铺就脱贫路，信息开启致富门。宽带网络在脱贫攻坚中发挥着基础性支撑作用，将有效带动农村电子商务、电子政务、远程医疗等应用发展，有力促进公共服务均等化，为贫困地区插上“互联网+”的腾飞翅膀。

网络建设，信息服务“用得上”

全国贫困村通光纤比例从不足70%提升到98%

“在山上住了几十年，没想到今天能住进城里的楼房，还安装了宽带，真的太好啦！”5月13日，四川凉山“悬崖村”84户贫困户告别山崖，入住安置点后，村民某色作格走进新房激动不已。

凉山彝族自治州是集中连片特困地区，也是全国脱贫攻坚的主战场之一。为实现偏远山区通信网络覆盖，中国移动四川凉山分公司硬是靠着人背马驮、肩挑手抬的方式，建起了一张信息网。截至今年4月底，凉山17个县市的3639个行政村已完成宽带网络光纤到村建设和升级改造，覆盖率达96.71%。

让贫困地区用得上网，四川凉山是一个缩影。针对偏远地区建设成本高等困难，以“中央资金引导、地方协调支持、企业主体推进”为特征的电信普遍服务补偿机制建立起来，贫困地区网络建设加速起跑。

据介绍，电信普遍服务试点已累计支持超过13万个行政村光纤网络通达和5万个4G基站建设，其中约1/3的任务部署在贫困村。截至目前，全国贫困村通光纤比例从2017年的不足70%提升到98%，深度贫困地区贫困村通宽带比例从25%提升到98%，提前超额完成“十三五”规划纲要要求的宽带网络覆盖90%以上贫困村的目标。

用得上，还要用得稳。贫困村数量多、分布广、自然环境复杂，如何确保在搭好网络后，做到有效管理？“通过安装专用设备，实现了对每一个试点贫困村网络开通情况和网络质量的实时监测。”工信部通信司有关负责人介绍，根据平台检测，已通光纤试点行政村平均下载速率超过70Mbps，农村和城市“同网同速”时代正在加速到来。

提速降费，流量资费“用得起”

通信服务相关优惠举措已惠及超1200万贫困户

“近几年家乡的网络建设推进很快，4G信号已经覆盖全境。”今年24岁的云南贡山独龙族怒族自治县独龙江乡小伙肖刚大学刚毕业，选择回乡创业。“通过网络视频学习了草果种植和蜜蜂养殖技术，现在我的电商小店生意还不错呢。”

影响肖刚创业决策的背后是我国贫困地区网络提速工作的持续推进。截至目前，云南移动光纤宽带网络已实现90%的行政村覆盖，宽带接入能力均达百兆。

经过不懈努力，近年来，我国网络速率大幅提升，其中4G用户占比提升至80%，远高于49.5%的全球平均水平。宽带发展联盟数据显示，我国固定宽带和移动网络体验速率比5年前增长近10倍，分别达到42.9Mbps和27.6Mbps，用户上网体验明显改善。

网速大幅提升的同时，资费水平也在持续降低。“6月份我们村有了4G信号，现在村里的老人孩子都会用手机视频聊天了。”在四川简阳市三合镇石马井村，村支书邬英贵一脸喜悦，“不仅有跟镇上一样快的网速，资费还低，镇上的人都羡慕我们呢。”

随着提速降费不断加码，“流量价格便宜了，不用到处蹭WiFi了”成为不少人的共同体验，在此基础上，还实现了面向贫困户的精准降费。自2018年10月以来，国家持续支持基础电信企业对建档立卡贫困户使用通信服务给予大幅度折扣优惠。目前相关优惠举措已惠及超1200万贫困户，其中超700万户享受通信资费五折及以下优惠。

拓宽应用，通村宽带“用得好”

远程医疗已覆盖所有贫困县，全国98%中小学接入宽带网络

如果将网络基础设施建设比作通往脱贫目标的“高速路”，那么要想充分发挥效能，还要大力拓展电子商务、远程医疗、在线教育等应用场景，让“信息高速路”上跑起川流不息的“致富车”。

“没想到吞一颗胶囊就能查胃，一点也不难受。”前不久，新疆洛浦县39岁的胃病患者阿卜杜拉在当地医院接受了磁控胶囊胃镜检查，忍不住与周围人分享感受。更令他惊讶的是，这次为他进行检查的医生不在新疆，而是在4000公里之外的北京，通过移动5G网络远程实现了一场跨越千里的磁控胶囊胃镜操作。

网络用得好，关键在应用。工信部通信司有关负责人介绍，从医疗卫生来看，目前远程医疗已经覆盖所有贫困县，有效改善了贫困地区基层医疗卫生服务能力，提高了贫困人口健康水平。就基础教育而言，已推动实现全国98%中小学接入宽带网络，优质教育通过网络输送到贫困偏远地区学校，一根网线、一块屏幕，为贫困学生带来更好学习机会。

需要特别指出的是，今年抗击新冠肺炎疫情以来，电信运营商新建4G/5G基站超过6.3万个，新增光纤端口510.9万个，成功应对网络流量的集中爆发，畅通了线上教学的网络“高速公路”，保障了2亿师生“停课不停学”。

该有关负责人介绍，下一步将继续深化农村及偏远地区网络覆盖，完成新建1.5万个4G基站，再新部署1万个以上4G基站建设任务，力争今年底实现贫困村通宽带比例超过99%。此外，要充分挖掘新一代信息通信技术在农村地区应用的潜力，助力电商平台向农村拓展，让更多农副产品通过直播等信息化渠道畅销各地。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 07 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)