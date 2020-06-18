全国400个定点监测县数据显示生猪生产恢复好于预期

本报北京6月17日电 （记者郁静娴）从农业农村部获悉：5月份全国生猪存栏和能繁母猪存栏双双保持快速恢复势头，新建和改扩建猪场陆续投产，种猪和仔猪调运量明显增加，非洲猪瘟疫情得到有效控制，生猪生产恢复好于预期。

全国400个定点监测县数据显示，5月份能繁母猪存栏环比增长3.9%，连续8个月增长，增幅23.3%；种猪和仔猪产销两旺，主产省仔猪价格有较大降幅；全国生猪存栏环比增长3.9%，连续4个月增长。

据对全国16万家年出栏500头以上规模猪场监测，5月份新生仔猪数量环比增长5.4%，连续4个月增长，增幅26.2%。仔猪市场价格随之回落，江西、四川等主产省仔猪价格已由每头2300元下降到1500元左右。一大批新建和改扩建猪场陆续投产。

目前，猪肉市场供需均在增加。3月份以来，生猪出栏、猪肉进口和消费同步增加。从2月中旬到5月中旬，全国猪肉价格连续3个月下降。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 07 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)