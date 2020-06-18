金融系统将向企业让利1.5万亿

北京商报讯（记者 孟凡霞 吴限 刘四红）继监管提出鼓励银行合理让利之后，政策再次加码。6月17日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署引导金融机构进一步向企业合理让利。会议指出，将进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息、支持发放小微企业无担保信用贷款、减少银行收费等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

会议指出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，必须在发挥好积极财政政策特别是纾困和激发市场活力规模性政策作用同时，加大货币金融政策支持实体经济力度，帮助企业特别是中小微企业渡过难关，推动金融机构与企业共生共荣。今年1-5月，通过降准、再贷款再贴现、引导市场利率下行等措施，人民币贷款同比多增，企业综合融资成本降低。

在部署下一阶段工作时，会议要求，抓住合理让利这个关键，保市场主体，稳住经济基本盘。进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息、支持发放小微企业无担保信用贷款、减少银行收费等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

中国民生银行首席研究员温彬指出，今年的政府工作报告提出“鼓励银行合理让利”，本次会议进一步提升了其重要性，强调了“抓住合理让利这个关键”，并明确了任务目标。尽管今年银行整体经营压力加大，但仍存在向企业让利空间。

6月1日出台的《关于加大小微企业信用贷款支持力度的通知》指出，获得支持的地方法人银行业金融机构要制定普惠小微信用贷款投放增长目标，将政策红利让利于小微企业，着力降低信用贷款发放利率。

让利1.5万亿元对商业银行意味着什么？从银保监会此前公布的数据来看，2019年商业银行累计实现净利润2万亿元，此次推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元，可见力度之大。

光大银行金融市场部分析师周茂华表示，从国内经济中长期看，金融机构这个“代价”值得。疫情导致全球经济构成严重衰退，特殊时期金融机构应当支持实体经济，共渡难关，避免因企业倒闭、偿债能力下降而引发金融机构资产质量恶化。

邮储银行战略发展部研究员娄飞鹏也认为，在疫情对经济造成冲击的情况下，有必要推进金融机构向企业合理让利，因为实体经济是金融服务的对象，通过合理让利让实体经济稳定发展，从长远看也有利于金融机构发展。在此过程中，也需要政策降低金融机构的负债成本。

除了合理让利外，会议指出，要综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕，加大力度解决融资难，缓解企业资金压力，全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超过上年。同时，要遵循市场规律，完善资金直达企业的政策工具和相关机制。按照有保有控要求，确保新增金融资金主要流向制造业、一般服务业尤其是中小微企业，更好发挥救急纾困、“雪中送炭”效应，防止资金跑偏和“空转”，防范金融风险。

(责编：李都也(实习生)、李栋)