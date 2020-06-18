疫情下跨境物流行业感受阵痛 跨境商品会涨价吗

原标题：疫情下跨境物流行业感受阵痛

“最严重时，包机的价格翻了三番，运费上涨5倍，但还是一仓难求，抢不到航空运力。”这是一位跨境物流从业者面对国际疫情大环境的心声。空运运力短缺、海运大量停摆，在出口贸易中充当重要角色的跨境物流行业迎来多重挑战。疫情时代，跨境物流企业又该何去何从？

跨境空运面临多重挑战

易客满国际物流有限公司CEO助理兼易客满美国区总经理周彦羽在接受北京商报记者采访时表示，随着新冠疫情在全球蔓延，部分外贸工厂停工，订单量减少，但由于国内外对防疫物资需求的激增，再加上多个海外国家暂停国际航班，航空运输公司面临着“无机可运”的局面。

对于周彦羽来讲，从疫情暴发开始，公司业务也随之起伏。作为一家全球跨境物流企业，易客满从2月到3月经历了国内疫情上半场，3月到4月则迎来国际疫情接力下半场。

“接下来就开始反向，国内又从海外大批量运输物资。”周彦羽对北京商报记者表示，巨大的物资需求给跨境物流企业带来挑战，运输费用也跟着水涨船高，甚至出现翻倍的情况。

当然，翻倍的不只是费用，还有时间。一时间，国内所有的跨境物流企业都面临物流成本上升、物流效率下降、运输周期延长的问题。“最大的挑战就是有钱也没有航空运力了。”她说。

国内跨境商品会涨价吗

疫情以来，全球外贸企业遇上外需不振、订单减少等问题。受上游外贸需求的影响，跨境物流企业普遍面临极不确定性的前景，一批老牌航空公司难逃亏损倒闭。

受此次影响，国内进口商品的价格是否会因此受到影响呢？对此，周彦羽对北京商报记者分析说，虽然物流成本增加，最终费用会分摊到终端消费者。但由于疫情导致非防疫物资无法抢到航空运力，非急迫商品不在国际间流通，再加上消费者对进口商品需求消耗减少，目前国内进口生活物资价格变化影响并不大。

另外，部分国内跨境电商企业的库存如果充足，国际物流价格上涨也暂时不会作用到消费端的价格上。比如，进口奶粉、服装、美妆品等保质期较长，在国内常态销售较好的“长销品”，通常在国内前置仓内有一定的库存，因此价格暂时也不会受到影响。

严控进口生鲜食安

对于如何发展跨境物流，周彦羽有自己的看法：“由于不同国家的文化、政策、消费习惯不同，我们会在各国当地选拔人才，以便更好地适应环境氛围，最终建立全球化的运营网络。”

公开资料显示，易客满成立于2013年跨境电商元年，目前已走过七年的历程，与亚马逊、虾皮等国际电商公司建立合作关系。

6月11日起，北京市丰台区新发地农产品批发市场出现聚集性疫情，海关等部门也加大了对进口生鲜食品的检验检疫力度，对此周彦羽解释，“目前，公司进口商品涉及生鲜的品类较少，所有进口商品都将根据中国海关的要求进行严格归类”。

周彦羽表示，在特殊时期易客满口岸运作团队将全力以赴配合海关的查验与检疫，同时也将给涉及食品品类的供应商发布通告，提前知悉中国政策环境的变化，以适应市场需要。

(责编：李都也(实习生)、李栋)