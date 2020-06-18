多家航司对北京相关航班免收退票费

原标题：多家航司对京相关航班免收退票费

本报讯（记者 潘福达）北京市近日宣布突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级，受此影响，北京两大机场昨天进出港航班大面积取消。截至记者昨晚发稿时，国航、东航、南航、海航、中联航、吉祥航空、祥鹏航空等航司宣布对部分北京相关航班免收退票手续费，多数航司表示，旅客可免费退6月30日前起飞的北京进出港国内机票。

国航发布公告表示，在6月16日（含）前购买、旅行日期为6月11日（含）至6月30日（含）的客票在退改票的适用范围内。东航退票适用范围延长至7月11日。南方航空客服人员介绍，6月14日前从南航官网购买、出行日期在6月14日至6月30日之间的，可申请北京航线特殊处理，申请自愿退票，不收手续费。海航退改政策适用范围为在6月15日（含）之前已购买且乘机日期为6月14日（含）至6月30日（含）的国内客票，在航班起飞前已取消订座的客票，旅客可至原购票地办理免费退票业务，不收取退票费。

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进出北京地区列车免费退票

本报讯（记者 金可）记者昨天从中国国家铁路集团有限公司获悉，为配合北京市做好应急响应级别由三级提升到二级的疫情防控工作，铁路部门决定：自2020年6月17日0时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2020年6月16日24时前已购的进出北京地区各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

(责编：李都也(实习生)、李栋)