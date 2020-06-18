国常会：推动金融系统全年向企业让利一点五万亿

国务院总理李克强6月17日主持召开国务院常务会议，部署引导金融机构进一步向企业合理让利，助力稳住经济基本盘；要求加快降费政策落地见效，为市场主体减负。

会议指出，按照党中央、国务院部署，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，必须在发挥好积极财政政策特别是纾困和激发市场活力规模性政策作用同时，加大货币金融政策支持实体经济力度，帮助企业特别是中小微企业渡过难关，推动金融机构与企业共生共荣。今年1月至5月，通过降准、再贷款再贴现、引导市场利率下行等措施，人民币贷款同比多增，企业综合融资成本降低。下一步要根据政府工作报告要求，一是抓住合理让利这个关键，保市场主体，稳住经济基本盘。进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息、支持发放小微企业无担保信用贷款、减少银行收费等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。二是综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕，加大力度解决融资难，缓解企业资金压力，全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超过上年。三是遵循市场规律，完善资金直达企业的政策工具和相关机制。按照有保有控要求，确保新增金融资金主要流向制造业、一般服务业尤其是中小微企业，更好发挥救急纾困、“雪中送炭”效应，防止资金跑偏和“空转”，防范金融风险。四是增强金融服务中小微企业能力和动力。合理补充中小银行资本金。督促银行完善内部考核激励机制，提升普惠金融在考核中的权重。加大不良贷款核销处置力度。严禁发放贷款时附加不合理条件。切实做到市场主体实际融资成本明显下降、贷款难度进一步降低。

“本次国常会强调加大货币金融政策支持实体经济的力度，不仅是做好‘六稳’落实‘六保’的重要支撑，更是维护经济发展和防范金融风险的重要保证。”国泰君安证券首席宏观分析师高瑞东对《经济参考报》记者表示。

高瑞东指出，在疫情冲击下，对制造业、一般服务业尤其是中小微企业来说，融资渠道是否通畅，资金成本是否低廉，直接决定了企业生存和发展问题。国常会多措并举、有的放矢，不仅通过引导贷款利率和债券利率下行、实施中小微企业贷款延期还本付息等政策，推动金融系统向实体经济大幅让利；而且综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕，确保全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超过上年。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国对《经济参考报》记者表示，会议围绕引导金融更好服务于实体经济尤其是中小微企业发展做出了具体安排，特别是引导金融企业合理让利降低实体企业融资成本，建立确保新增信贷资金直达实体经济的机制，增强金融机构服务中小微企业的能力和意愿等，增加对实体企业的资金供给，降低融资成本，将在很大程度上缓解中小微企业的融资难题，增强实体企业的发展动能，为其疫后发展提供坚实保障。

(责编：李都也(实习生)、李栋)