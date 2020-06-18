打好政策“组合拳”稳住外贸外资基本盘

为应对疫情等不利影响，我国政府通过举办网上广交会等一系列稳外贸措施，努力拓展外资外贸。展望下半年，我们仍需打出政策“组合拳”，稳住外贸外资基本盘。
随着疫情在世界范围内多点暴发、持续扩散，全球经济衰退风险明显升高，国际货币基金4月预计2020年全球经济将萎缩3%，较1月预测下调6.3个百分点。全球范围内跨境直接投资和国际贸易大幅下滑，联合国贸发会议预计，全年全球直接投资将下滑30%至40%；世界贸易组织预计，全年全球跨境贸易将下滑13%至32%。受此影响，我国外贸外资发展面临着较多不确定和不稳定因素。1至4月，我国吸收外资下滑6.1%；1至5月，我国对外贸易下滑4.9%，其中出口和进口分别下滑4.7%和5.2%。相比来看，我国外贸外资下滑程度低于全球平均水平。
从当前疫情发展情况来看，下半年外部环境依然严峻复杂，疫情对外贸外资影响仍将持续。从供给侧看，疫情对全球跨境产业链带来严重影响，部分中间环节减产停产，生产经营受到干扰，整条产业链出现运转不畅问题，一些原辅材料和中间产品供应中断、价格大幅波动。从需求侧看，疫情导致市场有效需求不足，部分企业面临订单被取消或延期、拒收拒付风险上升、新订单减少等问题。此外，疫情造成跨境人员和物资设备流动不便，商业往来和跨国运输时间、成本大幅增加，清关难度加大，跨境贸易及贸易促进活动受限。与此同时，企业经营困难等问题导致市场信用风险上升，金融支持不足，现金流压力增大。
据国际货币基金组织统计，全球几十个国家出台包括金融鼓励、担保支持、政府注资、税收减免以及便利化等一系列措施，以促进当地外贸外资的稳定。我国政府也推出包括完善出口退税、增加信贷投放、加大保险保障、促进通关便利化等有效措施。考虑到当前跨境产业链供应链仍未恢复，部分国家保护主义政策对经济自由化、全球化发展产生不利影响，全球价值链面临新一轮重构等问题，建议进一步加大政策力度，多措并举、形成合力，打出政策“组合拳”。
一是加大改革开放力度，以制度型开放促外贸外资发展。围绕帮扶外贸外资企业发展面临的共性问题，进一步加大对内改革和对外开放力度，逐步优化进出口清关流程，持续提升贸易便利化，加大力度推进《外商投资法》及实施条例的落实，加强知识产权保护力度，注重外资企业投诉机制建设，为外贸外资企业发展营造良好的营商环境。
二是多措并举稳定市场需求，稳定企业发展预期。稳定市场有效需求，在宏观调控方面加强对经济的支持力度，积极的财政政策要更加积极有为，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，推动国内市场企稳回升，更好发挥国内市场对于促进外资流入的积极作用。鼓励外贸企业出口转内销，扩大内销选择性征税试点范围，扩大内外销产品“同线同标同质”实施范围，推动出口产品内销的产需对接，推动内销规模化、品牌化，满足国内消费需求。
三是加大对中小企业支持力度。财税金融支持措施适当向中小企业倾斜，深化金融服务创新，开展小微“直贷”业务，依托大数据平台和线上化、自动化、智能化的金融服务系统实现国有大型银行与中小微外贸企业的“线上直连”，逐步降低抵质押产品标准，降低出口信保要求，切实解决中小企业供应链占款问题，帮助中小外贸企业渡过难关。推动电子商务、市场采购等新业态发展，积极帮助中小外贸企业扩市场、降成本。
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