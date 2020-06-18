辽宁沈阳：着力优化八项环境 着力提升企业服务质量

近年来，沈阳市围绕政务、市场、开放、要素、法治、设施、社会、创新等8项环境作大文章，着力提升企业服务质量，推动又好又快发展。
政务环境便捷高效
工程改革不断深入，全面推行“清单制+告知承诺制”的审批方式，积极探索实施建筑师负责制、土地带方案出让等前沿举措，工程建设项目总体审批时限控制在50个工作日。
积极深化商事登记制度改革，将企业设立、印章刻制、银行开户、税务以及社保、医保、公积金、用电开户等环节纳入审批服务链条，推进市场准入便利化，企业开办时限压缩到0.5个工作日以内。
深入推进“一网一门一次”改革，整合9095个事项的网上入口，提升“线上办”政务服务水平，在去年取消下放调整417项行政职权的基础上，今年将进一步取消下放调整90项政务服务事项，150个市级高频事项实现“最多跑一次”，109个事项实现“全市通办”。
市场环境活力倍增
严格落实“全国一张清单”管理模式，全面放宽市场准入。加大政府采购对民营企业的支持，2019年中小微企业合同金额占全市政府采购总额的71.76%。实施公平竞争审查制度，清理文件25573份。
建设沈阳市中小微企业信用信息应用平台，累计融资对接成功1698笔。全面落实国家《动产抵押登记办法》，支持企业在线办理动产抵押登记，截止目前，办理动产抵押登记463份，主债权额（贷款额）21.497亿元。
开放环境互利共赢
加大招商引资力度，建立“三库一表一平台”项目库，新签亿元以上项目1016个，新落地亿元以上项目698个，亿元以上项目转化率达到68.7%。推进对外通道建设，全市国际航线数量达到31条。
实行“引进来和走出去”战略统筹推进，新批境外投资项目21个，协议投资额12.5亿美元，增长256.4%，完成对外承包工程营业额10.7亿美元，增长9.3％。加快建设国家跨境电商综合试验区，引进俄速通等跨境电商企业开展业务，实现“1210”网购保税和“9610”跨境直购两种模式商品通关。
要素环境完备优质
深入推进产业链、人才链、资金链、教育链深度融合。围绕传统优势产业和战略性新兴产业，先后引进高层次人才团队60个、高层次人才1276人，对13个高层次人才团队资助4300万元。
全面拓展企业融资渠道，上线运行综合金融服务平台，累计解决融资金额4900万元，设立20亿集成电路及智慧产业投资基金等多支产业发展专项基金，形成了“基金+产业”的联动发展模式。
为对冲疫情影响，围绕财税、金融、社保、外贸、就业等方面，出台48条支持企业复工复产政策举措，累计为防疫物资重点保障中小企业退税4763万元，延期缴纳税款1.62亿元，养老保险、失业保险降率减费达10.62亿元，缓缴电费金额3.67亿元、燃气费0.9亿元，减免房租1.1亿元，为中小企业争取授信114.62亿元，投入政策扶持资金8.24亿，发放稳岗返还资金4.59亿元。
法治环境公平公正
完善立法工作机制，科学编制政府规章立法计划。严格执行重大行政决策法定程序，出台《沈阳市人民政府工作规则》，83项重大决策全部履行法定程序。集中清理政府规范性政策文件，废止975件、修改17件。
推行“双随机、一公开”部门联合监管，实施信用监管和“互联网+监管”改革，全市累计披露列入异常名录企业9,08万户次，依法移出3.16万户次。推进公共法律服务体系建设，建成公共法律服务工作站185个、工作室1078个，办理公共法律案件1506件、受理法律援助案件5736件、调解各类纠纷9472件、开展司法鉴定29920件。
设施环境功能完善
推进重大交通设施建设，基本形成以一、二、三、四环以及一横一纵为骨架的332公里快速路系统，开通运行地铁9号线、10号线，4号线全线建设，2号线南延线、3号线开工建设，解决停车泊位缺口16万个。
新建并开通5G基站2135个，在制造业、新媒体等重点领域开发典型应用场景106个。加强重污染河流治理，建立了辽河流域综合治理“1+4+N”和“五水共治”两大工作体系，水质综合指数7.90，同比改善30.75%，水质改善取得突破性进展。
社会环境包容普惠
抓实普惠性学前教育资源扩增，公办幼儿园学位扩增3500个，推进优质化普通高中和民办普通高中标准化建设，全市优质化普通高中规模达到59所，民办标准化普通高中达到12所。
出台《沈阳市民办养老机构补贴资金管理办法》，分别给予民办养老机构单体床位建设和运营补贴，截至目前，已发放市级配比资金2467.4万元。组织编制了《沈阳市历史文化名城保护行动实施方案（2019-2021年）》，建立“166+N”项目库。加强基层综合性文化服务设施建设，新建村文化广场125个，实施110个村（社区）文化站示范点创建工作。
创新环境活跃高效
打造“众创空间+孵化器+产业园区”孵化链条，全市拥有科技企业孵化器、众创空间等创新创业载体达到175家，各级双创载体场地面积505万平方米。
实施“双培育”计划，全市高新技术企业已达1836家，连续3年保持45%左右高位增长，科技型中小企3070家，同比增长14.5%。
强化沈阳市科技条件平台实际应用效能，汇聚专业服务机构307家，登记科技成果2001项，累计技术服务交易额达7490万元。指导全市1626家企业享受企业研发费用加计扣除政策，累计减免13.68亿元。通过举办大型科技成果对接会等方式，推动成果精准对接，截至2020年4月底，全市技术合同成交额316.05亿元，本地转化项目占全省60%。
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