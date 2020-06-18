嘀嗒出行再度升级疫情防控举措

人民网北京6月18日电 （记者乔雪峰） 针对北京新冠肺炎疫情防控形势出现的新变化，嘀嗒出行对平台疫情防控举措进行了再度升级，包括强化用户宣导，升级健康声明等，保障人民群众的健康与安全出行。
最新升级的《疫情防控安全出行指南》指出，5月30日以来，凡到过（北京）新发地市场或与市场人员有密切接触的人，均应居家观察，主动向单位和社区报告，进行核酸检测；如有发热、咳嗽、咽痛等症状，及时报告并就近前往设有发热门诊的医疗机构就诊。
同时，嘀嗒出行还提醒用户，行程中务必佩戴好口罩，每天进行车辆消毒，行程中注意车辆通风，咳嗽打喷嚏时请用口罩遮住口鼻，用免洗洗手液及时消毒清洁，保持车内整洁卫生等。“提醒乘客尽快完成实名认证，便于行程追溯，为自身及他人健康提供更多保障。”
“顺风车车主及乘客需完整阅读健康声明，并保证本人情况完全符合之后，才可开始行程，否则将无法合乘出行。”嘀嗒出行相关负责人表示，嘀嗒出行还对“顺风车健康声明”进行升级，新增“新发地市场”相关内容：（车主和乘车人）承诺5月30日之后，未到过新发地市场，无接触市场相关人员；如有到访或接触，会居家观察，主动向单位和社区报告，进行核酸检测。
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