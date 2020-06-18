人社部：以技能促就业、助脱贫 “三区三州”职业技能大赛即将举办 

人民网北京6月18日电 （记者林露）为贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚工作的决策部署，发挥职业技能大赛在推进技能扶贫工作中的引领示范作用，推动贫困地区特别是“三区三州”深度贫困地区劳动者学习技能、掌握技能，实现以技能促就业、助脱贫，近日，人力资源社会保障部印发《关于举办2020年“三区三州”职业技能大赛的通知》。

2020年“三区三州”职业技能大赛由人力资源社会保障部、新疆维吾尔自治区人民政府联合主办，新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅、新疆维吾尔自治区商务厅、乌鲁木齐市人民政府承办，计划10月在乌鲁木齐市举办。

大赛以“三区三州”所在省（区）为单位组队，各参赛代表队可选派20名选手参赛。比赛项目重点考虑“三区三州”地区经济社会发展和劳动者就业创业情况，选择通用性强、需求量大、从业人员数量较多的职业（工种），并结合承办地区实际设置，共有焊工、汽车维修工、中式烹调师、西式烹调师、客房服务员、导游、育婴员、养老护理员、美容师、美发师等10个比赛项目，分学生组和职工组两个组别。学生组选手要求是具有“三区三州”地区户籍或初中、高中阶段教育学校、高等院校学籍的全日制在校学生；职工组选手要求是具有“三区三州”地区户籍或在“三区三州”地区缴纳一年以上社会保险的企事业单位职工。

《通知》明确，鼓励各省（区）赛前将选手集中培训纳入职业技能提升行动范围，由各地按标准落实职业培训补贴政策。获得大赛各比赛项目职工组第1名的选手，经人力资源社会保障部核准后，授予“全国技术能手”称号，颁发奖章、奖牌和证书。大赛各比赛项目各组别分别设置金、银、铜牌各1名，优胜奖若干名。获得金、银、铜牌的选手，在现有职业资格或职业技能等级基础上晋升一级。大赛举办期间，还将同步组织2020年“技能中国行”技能展示交流活动。

据悉，2020年“三区三州”职业技能大赛是我国第二次面向“三区三州”地区举办的大规模职业技能赛事。2019年11月，由人力资源社会保障部、云南省人民政府联合主办的2019年“三区三州”职业技能大赛在云南省昆明市成功举办，来自云南、四川、西藏、甘肃、青海、新疆六省（区）21个市（地、州）的211名选手参加了焊工、中式烹调师、汽车维修工、砌筑工、育婴员、养老护理员、镶贴工、餐厅服务员和客房服务员9个项目的比赛。通过举办“三区三州”职业技能大赛，对提升“三区三州”地区技能人才队伍建设水平，带动“三区三州”地区劳动者学习技能、掌握技能，增强技能就业、技能脱贫的信心和行动自觉，营造尊重技能、尊重人才的良好氛围，起到了积极的促进作用。

(责编：林露、李昉)