原标题：保护口腔健康 专家教你这几招

“牙龈炎、牙周炎是牙龈肿痛、出血最常见的原因之一，牙龈炎如不及时预防和治疗，会逐渐发展为牙周炎。”针对日常生活中很多人都经历过的牙疼和牙龈出血现象，北京大学口腔医学院牙周科副主任欧阳翔英表示，牙龈炎不仅导致牙齿松动与移位、牙龈出血和口臭加重，还可能对心血管、呼吸、消化、内分泌等系统造成不良影响，严重时可危及生命。

据统计，牙龈炎患病率高，涉及人群广，几乎每个人都会经历。国内调查数据显示，儿童和青少年为高发人群，患病率为70%～90%，成人患病率达70%以上。

对于牙龈炎发生的原因，欧阳翔英表示，造成牙龈炎的原因有很多，最主要的是不注重口腔卫生，清洁不彻底，导致牙菌斑、牙结石，刺激牙龈引起炎症。

如何治疗？对此，欧阳翔英表示，如果牙龈炎较重，可采用局部药物治疗，常用1%～3%过氧化氢液冲洗龈沟，碘制剂进行龈沟内上药，配合口服蒲地蓝消炎口服液、黄连上清片等清热解毒类中成药，必要时可用抗菌类漱口剂含漱，如0.12%～0.2%氯已定、蒲地蓝抑菌含漱液等。

除了药物治疗，日常护理也很关键。欧阳翔英建议，每个人都应该认真刷牙，因为口腔护理不仅能使口腔清洁、舒适，让我们避免牙疼的烦恼，还能对呼吸道感染、消化道感染起到预防作用。

(责编：乔雪峰、毕磊)