商务部：将继续推动解决WTO上诉机构瘫痪问题

人民网北京6月18日电 （栗翘楚）近日，美国驻世贸组织大使谢伊致信WTO，反对欧盟、中国等多方在建立临时上诉仲裁机制时使用WTO秘书处预算和人员，并对该机制的建立多有批评。商务部新闻发言人高峰在例行发布会上回应，在因个别成员阻挠而导致世贸组织上诉机构瘫痪的情况下，为维护以规则为基础的多边贸易体制，维持世贸组织争端解决机制的运转，欧盟、中国、巴西、加拿大、澳大利亚与其他十多个世贸组织成员密切合作，共同建立“多方临时上诉仲裁安排”，显示了各方对多边主义和多边贸易体制的信心与支持。

高峰表示，这一“临时安排”符合世贸组织规则，符合《关于争端解决规则与程序的谅解》第25条的有关规定。个别成员继续阻挠“临时安排”的做法，既缺乏世贸规则依据，也将进一步损害多边贸易体制。中方将与其他参加方继续加强合作，稳步推进各项工作，以期“临时安排”顺利实施。中方也将与其他世贸组织成员一道，继续推动解决上诉机构瘫痪问题，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。

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