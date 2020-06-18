商务部：北京生活必需品市场供应总体稳定

人民网北京6月18日电 （栗翘楚）“当前，北京市生活必需品市场供应总体充足，价格基本平稳。”商务部新闻发言人高峰在今天召开的例行新闻发布会上表示，6月17日，重点监测企业蔬菜零售均价比前一日上涨4.7%，猪肉零售均价与前一日持平，牛肉、羊肉、鸡蛋零售均价比前一日分别上涨0.3%、0.4%和0.7%。大米、面粉、食用油供应稳定，价格变化不大。

高峰表示，此次疫情发生以来，北京市第一时间积极应对，采取了建立临时交易场地、加大市场供应力度、强化产地直接采购、投放政府储备等有力有效措施，及时弥补了市场缺口，保障了北京市生活必需品供应总体稳定。

此外，商务部也在积极采取措施，协助北京市稳定生活必需品市场供应。

一是协调周边省市加大对北京市蔬菜供应力度。组织协调山东、河北、河南等周边省市加大供给保障。15-16日，河北省已调运3000吨蔬菜进京。

二是对接储备货源，做好应急准备。联系北京周边重点保供企业，制订保供预案，落实供给货源。目前，已协助北京市承储企业与山东寿光蔬菜基地对接增加临时蔬菜储备5000吨。指导中粮集团等大型企业支持北京连锁超市增加粮油库存。

三是开展储备猪肉投放。近日，已会同有关部门部署投放中央储备猪肉1万吨，增加猪肉市场供应，后期将根据猪肉市场运行情况，继续适时开展储备猪肉投放。

四是加强市场监测和应急值守。启动北京市生活必需品市场供应日报告制度，与北京市商务局保持密切联系，及时应对处置异常情况，全力保障北京市生活必需品市场供应稳定。

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