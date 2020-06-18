海关总署暂停德国1猪肉企业产品输华

人民网北京6月18日电 （栗翘楚）记者从海关总署获悉，自6月17日起，中国海关暂停德国1家猪肉屠宰及其分割、冷藏企业的产品输华。

按照双边合作协议，德国官方主管部门向海关总署通报德在华注册的1家猪肉屠宰企业确认发生新冠病毒聚集性感染。根据中方要求，德方已暂停该企业（DE NW-ES 202 EG）及其分割、冷藏企业（ DE EZ 917 EG）对华出口。

海关总署已更新《符合评估要求的国家或地区输华肉类产品名单》，暂停来自上述企业的产品进口。对于已到港或即将到港的来自上述企业的产品，海关部门全部予以暂扣。

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